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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:51
Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 01:54
clk написав:
Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Такое бывает, повторите попытку позже... позже часа ночи желательно.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 07:26
clk написав:
Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
По состоянию на утро, ничего не поменялось.
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clk
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:13
Доброе утро!
С 9 ноября будут выполнены изменения в условия оформления рассрочки.
Суть изменений:
1. Отсутствует разовая комиссия за перевод суммы покупки в рассрочку.
2. Вводится ежемесячная комиссия (%% от суммы покупки, на которую была оформлена рассрочка).
«Комісійна винагорода за надання кредиту, щомісячна від суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту» - 1,8%»
При досрочном погашении комиссии 1,8% не будет.
Все предложения, которые будут приходить клиентам с 09.11.2018 г., будут уже по новым условиям.
По новым условиям будут следующие ситуации:
1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г.
2. Международные покупки, по которым 09.11.18 г. пройдет списание (вне зависимости от даты проведения операции)
3. Клиент выполнил смену условий рассрочки (выбрал новый срок Рассрочки) с 09.11.18 г. (вне зависимости от даты проведения операции/отправки смс с предложением Рассрочки)
4. Предложения, по которым в момент списания после 09.11 у клиента будут собственные средства и будет сформировано новое предложение уже 09.11.
УЖЕ ОФОРМЛЕННЫХ РАССРОЧЕК ЭТО НЕ КОСНЕТСЯ.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:17
allaliu написав:
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: allaliu написав:
Не проходит оплата на сайте Портмоне с карты Комфорт. Оплата копеечная,позвонила в поддержку,они не видят попытки оплаты. Поддержка Портмоне запрос отправляет.Пробую второй раз-безрезультатно." Банк эмитент не может определить наличие на карте 3Д секьюра"
Что это???
P.S. С карты Привата оплата прошла. Значит дело не в Портмоне.
allaliu, добрый день. Если в банк не поступает запрос на списание суммы – значит проблема не со стороны банка. Нужно обращаться к торговцу.
На данный момент карты эмитированные АО "Альфа-Банк" не могут быть обслужены в Интернет торговых точках с использованием технологии 3D-Secure.
, заявление в банк,об отключении фрод-мониторинга по карте,поможет?
allaliu, доброе утро. В этом случае нет. Это не блокировка фродмониторингом. Наш банк не имеет к этому отношения, т.к. мы не получаем запрос от торговца.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:21
Annet_ написав:
Ранее Вами было анонсировано введение технологии 3D-Secure до конца октября. Завтра этот конец октября таки наступает... Или просто год был не указан?
Каковы новые реальные
сроки?
Спасибо.
Annet_, доброе утро. До конца текущего года.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:24
greenozon написав:
Шановний представник банку
чи можна дізнатись яку саме інформацію планується подавати в додаток Альфа-Мобайл, а саме цікавить
...
Для клієнтів приватного банкінгу Альфа-Банку Україна в оновленому додатку з'явився персональний онлайн-сервіс, який містить ексклюзивну інформацію: онлайн-котирування валют, ОВДП і єврооблігацій, аналітику фінансового ринку та економіки України і світу, пропозиції з продажу та оренди об'єктів нерухомості, а також інформацію про події і ексклюзивні пропозиції від банку і його партнерів.
....
якщо можна дайте будь ласка приклад
Дякую
greenozon, доброго ранку. Коли реалізуємо – тоді і будуть приклади).
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:25
Неоднократно слышу взвизгивания по поводу 3д даже от уважаемых свинорылов. Понимаю если бы олени стучали копытами, но вам то зачем это нужно? Я например поимеют от его введения только лишний геморрой.
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Чет 01 лис, 2018 01:37
Sanio
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