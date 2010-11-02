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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6320632163226323

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:56

  Imp_666 написав:
  WachtAmRhein написав:Неоднократно слышу взвизгивания по поводу 3д даже от уважаемых свинорылов. Понимаю если бы олени стучали копытами, но вам то зачем это нужно? Я например поимеют от его введения только лишний геморрой.

Согласен. Роуминг наших операторов работает далеко не во всех странах. В итоге совершать покупки в интернете будет невозможно.
Точно так же, как сейчас в my alfabank - заграницей можно только баланс смотреть...

Тут уж у каждого свой интерес. Мне, например, наоборот, нужно совершить покупку из Украины на зарубежном сайте, где я не могу этого сделать из-за 3D Secure. Приходится пользоваться валютной картой другого банка. Может, проще все же иметь эту функцию с возможностью отключения при необходимости?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:57

  Imp_666 написав:
  WachtAmRhein написав:Неоднократно слышу взвизгивания по поводу 3д даже от уважаемых свинорылов. Понимаю если бы олени стучали копытами, но вам то зачем это нужно? Я например поимеют от его введения только лишний геморрой.

Согласен. Роуминг наших операторов работает далеко не во всех странах. В итоге совершать покупки в интернете будет невозможно.
Точно так же, как сейчас в my alfabank - заграницей можно только баланс смотреть...

Интересно в каких это странах нет роуминга, кроме северной кореи и зимбабве?
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  #<1 ... 6320632163226323
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