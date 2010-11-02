WachtAmRhein написав:Неоднократно слышу взвизгивания по поводу 3д даже от уважаемых свинорылов. Понимаю если бы олени стучали копытами, но вам то зачем это нужно? Я например поимеют от его введения только лишний геморрой.
Согласен. Роуминг наших операторов работает далеко не во всех странах. В итоге совершать покупки в интернете будет невозможно. Точно так же, как сейчас в my alfabank - заграницей можно только баланс смотреть...
Тут уж у каждого свой интерес. Мне, например, наоборот, нужно совершить покупку из Украины на зарубежном сайте, где я не могу этого сделать из-за 3D Secure. Приходится пользоваться валютной картой другого банка. Может, проще все же иметь эту функцию с возможностью отключения при необходимости?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо-код: DNVFS7A
WachtAmRhein написав:Неоднократно слышу взвизгивания по поводу 3д даже от уважаемых свинорылов. Понимаю если бы олени стучали копытами, но вам то зачем это нужно? Я например поимеют от его введения только лишний геморрой.
Согласен. Роуминг наших операторов работает далеко не во всех странах. В итоге совершать покупки в интернете будет невозможно. Точно так же, как сейчас в my alfabank - заграницей можно только баланс смотреть...
Интересно в каких это странах нет роуминга, кроме северной кореи и зимбабве?
Vorlon написав:Кто-то делал возврат товара в Комфи? Как быстро зачисляются деньги на альфовскую кредитку? У меня частичный возврат (одной покупки из двух в чеке). В магазине говорили о трёх днях - сегодня третий...