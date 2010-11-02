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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6321632263236324>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:56

  Imp_666 написав:
  WachtAmRhein написав:Неоднократно слышу взвизгивания по поводу 3д даже от уважаемых свинорылов. Понимаю если бы олени стучали копытами, но вам то зачем это нужно? Я например поимеют от его введения только лишний геморрой.

Согласен. Роуминг наших операторов работает далеко не во всех странах. В итоге совершать покупки в интернете будет невозможно.
Точно так же, как сейчас в my alfabank - заграницей можно только баланс смотреть...

Тут уж у каждого свой интерес. Мне, например, наоборот, нужно совершить покупку из Украины на зарубежном сайте, где я не могу этого сделать из-за 3D Secure. Приходится пользоваться валютной картой другого банка. Может, проще все же иметь эту функцию с возможностью отключения при необходимости?
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:57

  Imp_666 написав:
  WachtAmRhein написав:Неоднократно слышу взвизгивания по поводу 3д даже от уважаемых свинорылов. Понимаю если бы олени стучали копытами, но вам то зачем это нужно? Я например поимеют от его введения только лишний геморрой.

Согласен. Роуминг наших операторов работает далеко не во всех странах. В итоге совершать покупки в интернете будет невозможно.
Точно так же, как сейчас в my alfabank - заграницей можно только баланс смотреть...

Интересно в каких это странах нет роуминга, кроме северной кореи и зимбабве?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:05

Re: Альфа-Банк

Шановний представник, а який довбень з розробників Альфа-Мобайл не дружить у вас з часовими поясами? Чому час проведення операції в пушах відстає на 1 годину від реального?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:18

  Искатель написав:Народ, подскажите, кто платил в Интернете кредиткой "ЭКО-максимум", - начисляются 2% за покупки или нет?


Повторю вопрос, возможно, никто не заметил.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:21

...а когда P2P Глобус -> Альфа? :mrgreen:
clk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:29

  Искатель написав:
  Искатель написав:Народ, подскажите, кто платил в Интернете кредиткой "ЭКО-максимум", - начисляются 2% за покупки или нет?


Повторю вопрос, возможно, никто не заметил.

2% начисляют практически на любые траты.
есть список МСС исключений но это все финансовые категории.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:44

Кто-то делал возврат товара в Комфи? Как быстро зачисляются деньги на альфовскую кредитку? У меня частичный возврат (одной покупки из двух в чеке). В магазине говорили о трёх днях - сегодня третий... :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:56

  Vorlon написав:Кто-то делал возврат товара в Комфи? Как быстро зачисляются деньги на альфовскую кредитку? У меня частичный возврат (одной покупки из двух в чеке). В магазине говорили о трёх днях - сегодня третий... :roll:

Харьковский - 7 дней
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:01

Stringer
Печалька - получается если на выходных сделать покупку под рассрочку, то пришедшая сумма помешает её оформлению :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:04

від сьогодні виріс % по Доходному сейфу

Альфі явно треба гріші

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+50грн !
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greenozon
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