Alfa_Bank написав:Доброе утро!
С 9 ноября будут выполнены изменения в условия оформления рассрочки.
Суть изменений:
1. Отсутствует разовая комиссия за перевод суммы покупки в рассрочку.
2. Вводится ежемесячная комиссия (%% от суммы покупки, на которую была оформлена рассрочка).
«Комісійна винагорода за надання кредиту, щомісячна від суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту» - 1,8%»
При досрочном погашении комиссии 1,8% не будет.
Все предложения, которые будут приходить клиентам с 09.11.2018 г., будут уже по новым условиям.
По новым условиям будут следующие ситуации:
1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г.
2. Международные покупки, по которым 09.11.18 г. пройдет списание (вне зависимости от даты проведения операции)
3. Клиент выполнил смену условий рассрочки (выбрал новый срок Рассрочки) с 09.11.18 г. (вне зависимости от даты проведения операции/отправки смс с предложением Рассрочки)
4. Предложения, по которым в момент списания после 09.11 у клиента будут собственные средства и будет сформировано новое предложение уже 09.11.
УЖЕ ОФОРМЛЕННЫХ РАССРОЧЕК ЭТО НЕ КОСНЕТСЯ.
Зачем называть рассрочкой продукт, который уже не является по сути рассрочкой и включает в себя ежемесячные выплаты за предоставление КРЕДИТА?
Так улучшили продукт, что полностью нивелировали его с кредитом.