Alfa_Bank написав:Доброе утро! С 9 ноября будут выполнены изменения в условия оформления рассрочки. Суть изменений: 1. Отсутствует разовая комиссия за перевод суммы покупки в рассрочку. 2. Вводится ежемесячная комиссия (%% от суммы покупки, на которую была оформлена рассрочка). «Комісійна винагорода за надання кредиту, щомісячна від суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту» - 1,8%» При досрочном погашении комиссии 1,8% не будет. Все предложения, которые будут приходить клиентам с 09.11.2018 г., будут уже по новым условиям. По новым условиям будут следующие ситуации: 1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г. 2. Международные покупки, по которым 09.11.18 г. пройдет списание (вне зависимости от даты проведения операции) 3. Клиент выполнил смену условий рассрочки (выбрал новый срок Рассрочки) с 09.11.18 г. (вне зависимости от даты проведения операции/отправки смс с предложением Рассрочки) 4. Предложения, по которым в момент списания после 09.11 у клиента будут собственные средства и будет сформировано новое предложение уже 09.11.
УЖЕ ОФОРМЛЕННЫХ РАССРОЧЕК ЭТО НЕ КОСНЕТСЯ.
Зачем называть рассрочкой продукт, который уже не является по сути рассрочкой и включает в себя ежемесячные выплаты за предоставление КРЕДИТА? Так улучшили продукт, что полностью нивелировали его с кредитом.
kucher_oleg_ua так в вики так и написано что рассрочка это кредит. да и раньше по рассрочке был процент ежемесячный. просто он был равен 0,01% в чем вы видите изменение сути оказываемой услуги кроме цифр?
mephala написав:kucher_oleg_ua так в вики так и написано что рассрочка это кредит. да и раньше по рассрочке был процент ежемесячный. просто он был равен 0,01% в чем вы видите изменение сути оказываемой услуги кроме цифр?
Основной критерий рассрочки – выдача какого-либо товара с отложенным погашением без дополнительной комиссии.
mephala написав:kucher_oleg_ua так в вики так и написано что рассрочка это кредит. да и раньше по рассрочке был процент ежемесячный. просто он был равен 0,01% в чем вы видите изменение сути оказываемой услуги кроме цифр?
Основной критерий рассрочки – выдача какого-либо товара с отложенным погашением без дополнительной комиссии.
это по вашему мнению или официальное определение термина? и вы так и не ответили на мой вопрос по поводу того что комиссии и проценты и ранее были по рассрочке аллы.
mephala написав:и вы так и не ответили на мой вопрос по поводу того что комиссии и проценты и ранее были по рассрочке аллы.
Ну если вы не заметили этой "не существенной" разницы, то да - ничего не изменилось.
так а что изменилось по существу? или если бы изменили с 0,01% до 0,5% то вы бы и дальше считали это рассрочкой? до какого предела %% это рассрочка по вашему а после какого кредит? и еще раз повторю - дайте плиз ссылку на определение термина рассрочки если уж пошла такая пляска. а то у привата тоже рассрочка есть и у мони есть и представьте что там тоже лупят %%. от такая не справедливость
Востаннє редагувалось mephala в Чет 01 лис, 2018 14:37, всього редагувалось 1 раз.