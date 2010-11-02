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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6322632363246325>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:15

  Alfa_Bank написав:Доброе утро!
С 9 ноября будут выполнены изменения в условия оформления рассрочки.
Суть изменений:
1. Отсутствует разовая комиссия за перевод суммы покупки в рассрочку.
2. Вводится ежемесячная комиссия (%% от суммы покупки, на которую была оформлена рассрочка).
«Комісійна винагорода за надання кредиту, щомісячна від суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту» - 1,8%»
При досрочном погашении комиссии 1,8% не будет.
Все предложения, которые будут приходить клиентам с 09.11.2018 г., будут уже по новым условиям.
По новым условиям будут следующие ситуации:
1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г.
2. Международные покупки, по которым 09.11.18 г. пройдет списание (вне зависимости от даты проведения операции)
3. Клиент выполнил смену условий рассрочки (выбрал новый срок Рассрочки) с 09.11.18 г. (вне зависимости от даты проведения операции/отправки смс с предложением Рассрочки)
4. Предложения, по которым в момент списания после 09.11 у клиента будут собственные средства и будет сформировано новое предложение уже 09.11.

УЖЕ ОФОРМЛЕННЫХ РАССРОЧЕК ЭТО НЕ КОСНЕТСЯ.


Зачем называть рассрочкой продукт, который уже не является по сути рассрочкой и включает в себя ежемесячные выплаты за предоставление КРЕДИТА?
Так улучшили продукт, что полностью нивелировали его с кредитом.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:34

kucher_oleg_ua
так в вики так и написано что рассрочка это кредит.
да и раньше по рассрочке был процент ежемесячный. просто он был равен 0,01%
в чем вы видите изменение сути оказываемой услуги кроме цифр?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:00

Re: Альфа-Банк

Офпреду. Второй день не пашет.
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mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:03

  mephala написав:kucher_oleg_ua
так в вики так и написано что рассрочка это кредит.
да и раньше по рассрочке был процент ежемесячный. просто он был равен 0,01%
в чем вы видите изменение сути оказываемой услуги кроме цифр?


Основной критерий рассрочки – выдача какого-либо товара с отложенным погашением без дополнительной комиссии.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:07

  kucher_oleg_ua написав:
  mephala написав:kucher_oleg_ua
так в вики так и написано что рассрочка это кредит.
да и раньше по рассрочке был процент ежемесячный. просто он был равен 0,01%
в чем вы видите изменение сути оказываемой услуги кроме цифр?


Основной критерий рассрочки – выдача какого-либо товара с отложенным погашением без дополнительной комиссии.

это по вашему мнению или официальное определение термина?
и вы так и не ответили на мой вопрос по поводу того что комиссии и проценты и ранее были по рассрочке аллы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:21

  mephala написав:и вы так и не ответили на мой вопрос по поводу того что комиссии и проценты и ранее были по рассрочке аллы.


Ну если вы не заметили этой "не существенной" разницы, то да - ничего не изменилось.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:34

  kucher_oleg_ua написав:
  mephala написав:и вы так и не ответили на мой вопрос по поводу того что комиссии и проценты и ранее были по рассрочке аллы.


Ну если вы не заметили этой "не существенной" разницы, то да - ничего не изменилось.

так а что изменилось по существу? или если бы изменили с 0,01% до 0,5% то вы бы и дальше считали это рассрочкой? до какого предела %% это рассрочка по вашему а после какого кредит?
и еще раз повторю - дайте плиз ссылку на определение термина рассрочки если уж пошла такая пляска. а то у привата тоже рассрочка есть и у мони есть и представьте что там тоже лупят %%. от такая не справедливость :mrgreen:
Востаннє редагувалось mephala в Чет 01 лис, 2018 14:37, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:37

  mephala написав:Офпреду. Второй день не пашет.
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Тоже самое, проверил как обещал. "Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже."
Делайте что-нибудь - Альфа.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:50

  ruvex написав:
  mephala написав:Офпреду. Второй день не пашет.
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Тоже самое, проверил как обещал. "Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже."
Делайте что-нибудь - Альфа.

Добрый день. Выясняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:52

  Кочевник написав:Шановний представник, а який довбень з розробників Альфа-Мобайл не дружить у вас з часовими поясами? Чому час проведення операції в пушах відстає на 1 годину від реального?

Доброго дня. Передала інформацію.
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