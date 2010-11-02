mephala написав:и вы так и не ответили на мой вопрос по поводу того что комиссии и проценты и ранее были по рассрочке аллы.
Ну если вы не заметили этой "не существенной" разницы, то да - ничего не изменилось.
так а что изменилось по существу? или если бы изменили с 0,01% до 0,5% то вы бы и дальше считали это рассрочкой? до какого предела %% это рассрочка по вашему а после какого кредит? и еще раз повторю - дайте плиз ссылку на определение термина рассрочки если уж пошла такая пляска. а то у привата тоже рассрочка есть и у мони есть и представьте что там тоже лупят %%. от такая не справедливость
Зачем придираться к теории? Всегда еще с советских времен рассрочка воспринималась как растягивание выплаты по сроку - отсюда и название - рассрочка. Все, остальное, что увеличивает размер выплаты считаю кредитом.
mephala писал(а): вас хоть в интернет-банкинг пустили , а у нас недавно в банке пришлось деньги у менеджеров занимать, так как ни со смартфона , ни с компьютера банка к своим деньгам не пробиться . Компьютер зависал через каждых два щелчка мышкой ( наверное еще Колчак в интернет на нем выходил ) ... Работники банка попросили передать привет своим нанимателям через этот форум им стыдно за работу отделения в г. Покровск
arkavs написав:Зачем придираться к теории? Всегда еще с советских времен рассрочка воспринималась как растягивание выплаты по сроку - отсюда и название - рассрочка. Все, остальное, что увеличивает размер выплаты считаю кредитом. А тут результат один - продукт испорчен.
Есть законодательство, которое иногда меняется. Что было в совке - давно ушло, но в голове от него много чего осталось