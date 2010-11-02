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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6322632363246325

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:56

  mephala написав:
  kucher_oleg_ua написав:
  mephala написав:и вы так и не ответили на мой вопрос по поводу того что комиссии и проценты и ранее были по рассрочке аллы.


Ну если вы не заметили этой "не существенной" разницы, то да - ничего не изменилось.

так а что изменилось по существу? или если бы изменили с 0,01% до 0,5% то вы бы и дальше считали это рассрочкой? до какого предела %% это рассрочка по вашему а после какого кредит?
и еще раз повторю - дайте плиз ссылку на определение термина рассрочки если уж пошла такая пляска. а то у привата тоже рассрочка есть и у мони есть и представьте что там тоже лупят %%. от такая не справедливость :mrgreen:


Зачем придираться к теории? Всегда еще с советских времен рассрочка воспринималась как растягивание выплаты по сроку - отсюда и название - рассрочка. Все, остальное, что увеличивает размер выплаты считаю кредитом.

А тут результат один - продукт испорчен.
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:00

Тарифы

Коллеги, а где на сайте Альфы сейчас можно найти тарифы по текущим счетам?!? Хочу в памяти освежить моменты зачисления на текущий. Дайте плиз ссылку кто знает ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:12

mephala писал(а): вас хоть в интернет-банкинг пустили , а у нас недавно в банке пришлось деньги у менеджеров занимать, так как ни со смартфона , ни с компьютера банка к своим деньгам не пробиться . Компьютер зависал через каждых два щелчка мышкой ( наверное еще Колчак в интернет на нем выходил ) ... Работники банка попросили передать привет своим нанимателям через этот форум им стыдно за работу отделения в г. Покровск
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:16

  arkavs написав:Зачем придираться к теории? Всегда еще с советских времен рассрочка воспринималась как растягивание выплаты по сроку - отсюда и название - рассрочка. Все, остальное, что увеличивает размер выплаты считаю кредитом.
А тут результат один - продукт испорчен.

Есть законодательство, которое иногда меняется. Что было в совке - давно ушло, но в голове от него много чего осталось
Son of Sun
 
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