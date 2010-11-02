Alfa_Bank написав:Доброе утро! С 9 ноября будут выполнены изменения в условия оформления рассрочки. Суть изменений: 1. Отсутствует разовая комиссия за перевод суммы покупки в рассрочку. 2. Вводится ежемесячная комиссия (%% от суммы покупки, на которую была оформлена рассрочка). «Комісійна винагорода за надання кредиту, щомісячна від суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту» - 1,8%» При досрочном погашении комиссии 1,8% не будет. Все предложения, которые будут приходить клиентам с 09.11.2018 г., будут уже по новым условиям. По новым условиям будут следующие ситуации: 1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г. 2. Международные покупки, по которым 09.11.18 г. пройдет списание (вне зависимости от даты проведения операции) 3. Клиент выполнил смену условий рассрочки (выбрал новый срок Рассрочки) с 09.11.18 г. (вне зависимости от даты проведения операции/отправки смс с предложением Рассрочки) 4. Предложения, по которым в момент списания после 09.11 у клиента будут собственные средства и будет сформировано новое предложение уже 09.11.
УЖЕ ОФОРМЛЕННЫХ РАССРОЧЕК ЭТО НЕ КОСНЕТСЯ.
Первая выплата "ежемесячной комиссии" будет через одну РД, как и первая выплата по рассрочке, как и было до изменений?
arkavs написав:Зачем придираться к теории? Всегда еще с советских времен рассрочка воспринималась как растягивание выплаты по сроку - отсюда и название - рассрочка. Все, остальное, что увеличивает размер выплаты считаю кредитом.
А тут результат один - продукт испорчен.
так раньше у аллы тоже была комиссия за оформление рассрочки сроком более 3х месяцев плюс 0,01% ежемесячно на задолженность. что увеличивало размер выплат. так в чем претензия к алле именно сейчас? раньше типа все тип топ было? как говорит одна пословица - или трусы оденьте или крестик снимите.
Хтось встиг заробити до 600 грн на цій Альфа-акції?
З 10 вересня всі клієнти, які відкриють депозит в Альфа-Банку Україна і здійснять безготівковий переказ коштів на нього з іншого банку (крім Укрсоцбанку), отримають бонус у розмірі 0,5% від суми депозиту (максимально 600 грн), який буде виплачено на картковий рахунок клієнта в останній робочий день місяця.
Вопрос к официальному представителю Установлены супербонусы на продукты, т.е. *4, до 30.10 все работало (речь идет об октябре). Вчера (31.10) совершила покупку продуктов в Экомаркете на 312 грн, а бонусов зачислилось только 156 вместо 614! Оставила заявку в колл-центре, обещали разобраться. Как выяснилось, проблема не только у меня: проверила бонусы отца, у него та же история (за покупку 31.10 у него зачислено как обычные бонусы, а не супербонусы). Хотелось бы получить ответ от Вас. Может, проблема в том, что был конец месяца? Или? Ну, и как ее решать? Спасибо!
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clientage написав:Alfa_Bank, а с каких это пор хозяин картсчета должен знать кодовое слово доверенного лица к дополнительной карте, выпущенной на это доверенное лицо? Это изобРЕтенье вашей СБ?
так а заяву на допку разве пишет не владелец картсчета? где и указывается кодовое слово.
Заяву на выпуск пишет таки владелец счета, а вот саму анкету с кодовым словом заполняет и подписыват держатель карты А у СБ Адки просто уже крыша едет, причем эта карта есть в заяве на антифрод-контроль
clientage написав:Alfa_Bank, а с каких это пор хозяин картсчета должен знать кодовое слово доверенного лица к дополнительной карте, выпущенной на это доверенное лицо? Это изобРЕтенье вашей СБ?
Це провокація ...правильна відповідь не знаю.
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