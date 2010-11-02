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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6323632463256326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:45

  Alfa_Bank написав:Доброе утро!
С 9 ноября будут выполнены изменения в условия оформления рассрочки.
Суть изменений:
1. Отсутствует разовая комиссия за перевод суммы покупки в рассрочку.
2. Вводится ежемесячная комиссия (%% от суммы покупки, на которую была оформлена рассрочка).
«Комісійна винагорода за надання кредиту, щомісячна від суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту» - 1,8%»
При досрочном погашении комиссии 1,8% не будет.
Все предложения, которые будут приходить клиентам с 09.11.2018 г., будут уже по новым условиям.
По новым условиям будут следующие ситуации:
1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г.
2. Международные покупки, по которым 09.11.18 г. пройдет списание (вне зависимости от даты проведения операции)
3. Клиент выполнил смену условий рассрочки (выбрал новый срок Рассрочки) с 09.11.18 г. (вне зависимости от даты проведения операции/отправки смс с предложением Рассрочки)
4. Предложения, по которым в момент списания после 09.11 у клиента будут собственные средства и будет сформировано новое предложение уже 09.11.

УЖЕ ОФОРМЛЕННЫХ РАССРОЧЕК ЭТО НЕ КОСНЕТСЯ.


Первая выплата "ежемесячной комиссии" будет через одну РД, как и первая выплата по рассрочке, как и было до изменений? :roll:
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:48

  arkavs написав:Зачем придираться к теории? Всегда еще с советских времен рассрочка воспринималась как растягивание выплаты по сроку - отсюда и название - рассрочка. Все, остальное, что увеличивает размер выплаты считаю кредитом.

А тут результат один - продукт испорчен.


так раньше у аллы тоже была комиссия за оформление рассрочки сроком более 3х месяцев плюс 0,01% ежемесячно на задолженность. что увеличивало размер выплат.
так в чем претензия к алле именно сейчас? раньше типа все тип топ было?
как говорит одна пословица - или трусы оденьте или крестик снимите.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:48

  Сибарит написав:
  J написав:в ИБ светится карта у которой закончился срок действия :roll:

Она Вам мешает? У меня с августа светится.
Пусть светится. Если начнут исправлять, действующие пропадут :)

если моя действующая карта считается первой то лимит на бесплатное снятие в банкоматах 30к а если она 2-я то 5к
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:17

Хтось встиг заробити до 600 грн на цій Альфа-акції?


З 10 вересня всі клієнти, які відкриють депозит в Альфа-Банку Україна і здійснять безготівковий переказ коштів на нього з іншого банку (крім Укрсоцбанку), отримають бонус у розмірі 0,5% від суми депозиту (максимально 600 грн), який буде виплачено на картковий рахунок клієнта в останній робочий день місяця.

https://alfabank.ua/about/press/depozit ... ce=feedgee
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:17

Alfa_Bank, а с каких это пор хозяин картсчета должен знать кодовое слово доверенного лица к дополнительной карте, выпущенной на это доверенное лицо? :mrgreen:
Это изобРЕтенье вашей СБ? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:21

  clientage написав:Alfa_Bank, а с каких это пор хозяин картсчета должен знать кодовое слово доверенного лица к дополнительной карте, выпущенной на это доверенное лицо? :mrgreen:
Это изобРЕтенье вашей СБ? :mrgreen:

СБ Альфы...такое Сб... :lol:



....А РАСТРОЧКИ ТЕПЕРЬ ПРАКТИЧЕСКИ В ТОПКУ... :roll:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:26

Бонусы Кеш`ю

Вопрос к официальному представителю
Установлены супербонусы на продукты, т.е. *4, до 30.10 все работало (речь идет об октябре). Вчера (31.10) совершила покупку продуктов в Экомаркете на 312 грн, а бонусов зачислилось только 156 вместо 614! Оставила заявку в колл-центре, обещали разобраться. Как выяснилось, проблема не только у меня: проверила бонусы отца, у него та же история (за покупку 31.10 у него зачислено как обычные бонусы, а не супербонусы). Хотелось бы получить ответ от Вас. Может, проблема в том, что был конец месяца? Или? Ну, и как ее решать?
Спасибо!
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:27

  clientage написав:Alfa_Bank, а с каких это пор хозяин картсчета должен знать кодовое слово доверенного лица к дополнительной карте, выпущенной на это доверенное лицо? :mrgreen:
Это изобРЕтенье вашей СБ? :mrgreen:

так а заяву на допку разве пишет не владелец картсчета? где и указывается кодовое слово.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:39

  mephala написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а с каких это пор хозяин картсчета должен знать кодовое слово доверенного лица к дополнительной карте, выпущенной на это доверенное лицо? :mrgreen:
Это изобРЕтенье вашей СБ? :mrgreen:

так а заяву на допку разве пишет не владелец картсчета? где и указывается кодовое слово.

Заяву на выпуск пишет таки владелец счета, а вот саму анкету с кодовым словом заполняет и подписыват держатель карты :)
А у СБ Адки просто уже крыша едет, причем эта карта есть в заяве на антифрод-контроль :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:50

  clientage написав:Alfa_Bank, а с каких это пор хозяин картсчета должен знать кодовое слово доверенного лица к дополнительной карте, выпущенной на это доверенное лицо? :mrgreen:
Это изобРЕтенье вашей СБ? :mrgreen:

Це провокація ...правильна відповідь не знаю. :)
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