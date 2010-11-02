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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:23
Stringer написав:
Интересно в каких это странах нет роуминга, кроме северной кореи и зимбабве?
У меня, с симкартой Киевстара - роуминг не работал в Аргентине и Мексике.
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Imp_666
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:29
Перепривязать депозит с карточного на текущий - нужно согласование выше, сразу менеджер не может сделать. Сказали придти завтра - если разрешат, подпишу заявление. Про комиссию за неактивность по карточному менеджер не знала, при мне выясняла.
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Інкогніто
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:30
Уважаемый представитель банка, ответьте пожалуйста как определить какая из карт является первой Основной, какая второй и третьей. Ситуация следующая: в рамках зарплатного проекта была получена карта №А со сроком действия до 11/18. После некоторого времени пользования вышла из строя ее магнитная лента, вследствие этого был заказан перевыпуск карты - выпустили карту №Б с тем же сроком действия - до 11/18. Так как этот месяц является последним месяцем действия карты, то уже выпущена карта, которая будет использоваться после ноября 2018 - карта №В со сроком действия 11/21. На данный момент на руках есть 3 карты с тем или иным уровнем работоспособности. Как понять, по какой из них повышенный лимит снятия в банкоматах, а по какой пониженный?
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Wolfenstein
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:31
Получение любых средств в кассе свыше 50 тыс. грн. через менеджера. Будет проверка, сказали особенно проверяют поступления на счёт от банков с маленьким количеством отделений.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:40
Annet_ написав:
Вопрос к официальному представителю
Установлены супербонусы на продукты, т.е. *4, до 30.10 все работало (речь идет об октябре). Вчера (31.10) совершила покупку продуктов в Экомаркете на 312 грн, а бонусов зачислилось только 156 вместо 614! Оставила заявку в колл-центре, обещали разобраться. Как выяснилось, проблема не только у меня: проверила бонусы отца, у него та же история (за покупку 31.10 у него зачислено как обычные бонусы, а не супербонусы). Хотелось бы получить ответ от Вас. Может, проблема в том, что был конец месяца? Или? Ну, и как ее решать?
Спасибо!
Annet_, добрый вечер. Пока о такой проблеме не слышала. Укажите номер счета в ЛС, буду выяснять.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:55
Wolfenstein написав:
Уважаемый представитель банка, ответьте пожалуйста как определить какая из карт является первой Основной, какая второй и третьей. Ситуация следующая: в рамках зарплатного проекта была получена карта №А со сроком действия до 11/18. После некоторого времени пользования вышла из строя ее магнитная лента, вследствие этого был заказан перевыпуск карты - выпустили карту №Б с тем же сроком действия - до 11/18. Так как этот месяц является последним месяцем действия карты, то уже выпущена карта, которая будет использоваться после ноября 2018 - карта №В со сроком действия 11/21. На данный момент на руках есть 3 карты с тем или иным уровнем работоспособности. Как понять, по какой из них повышенный лимит снятия в банкоматах, а по какой пониженный?
Wolfenstein, добрый вечер. При перевыпуске карты ее условия не изменяются. Значит, по всем вашим картам будет повышенный лимит.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:59
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
Вопрос к официальному представителю
Установлены супербонусы на продукты, т.е. *4, до 30.10 все работало (речь идет об октябре). Вчера (31.10) совершила покупку продуктов в Экомаркете на 312 грн, а бонусов зачислилось только 156 вместо 614! Оставила заявку в колл-центре, обещали разобраться. Как выяснилось, проблема не только у меня: проверила бонусы отца, у него та же история (за покупку 31.10 у него зачислено как обычные бонусы, а не супербонусы). Хотелось бы получить ответ от Вас. Может, проблема в том, что был конец месяца? Или? Ну, и как ее решать?
Спасибо!
Annet_, добрый вечер. Пока о такой проблеме не слышала. Укажите номер счета в ЛС, буду выяснять.
Спасибо, отправила ЛС.
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Промо-код: DNVFS7A
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Annet_
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