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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6324632563266327

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:23

  Stringer написав:Интересно в каких это странах нет роуминга, кроме северной кореи и зимбабве?

У меня, с симкартой Киевстара - роуминг не работал в Аргентине и Мексике.
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:29

Re: Альфа-Банк

Перепривязать депозит с карточного на текущий - нужно согласование выше, сразу менеджер не может сделать. Сказали придти завтра - если разрешат, подпишу заявление. Про комиссию за неактивность по карточному менеджер не знала, при мне выясняла.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:30

Re: Альфа-Банк

Уважаемый представитель банка, ответьте пожалуйста как определить какая из карт является первой Основной, какая второй и третьей. Ситуация следующая: в рамках зарплатного проекта была получена карта №А со сроком действия до 11/18. После некоторого времени пользования вышла из строя ее магнитная лента, вследствие этого был заказан перевыпуск карты - выпустили карту №Б с тем же сроком действия - до 11/18. Так как этот месяц является последним месяцем действия карты, то уже выпущена карта, которая будет использоваться после ноября 2018 - карта №В со сроком действия 11/21. На данный момент на руках есть 3 карты с тем или иным уровнем работоспособности. Как понять, по какой из них повышенный лимит снятия в банкоматах, а по какой пониженный?
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:31

Re: Альфа-Банк

Получение любых средств в кассе свыше 50 тыс. грн. через менеджера. Будет проверка, сказали особенно проверяют поступления на счёт от банков с маленьким количеством отделений.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:33

  romanauscas написав:Первая выплата "ежемесячной комиссии" будет через одну РД, как и первая выплата по рассрочке, как и было до изменений? :roll:

romanauscas, добрый вечер. Да, верно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:36

  clientage написав:Alfa_Bank, а с каких это пор хозяин картсчета должен знать кодовое слово доверенного лица к дополнительной карте, выпущенной на это доверенное лицо? :mrgreen:
Это изобРЕтенье вашей СБ? :mrgreen:

clientage, добрый вечер. Укажите, пожалуйста, детали претензии в ЛС, выясню.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:40

  Annet_ написав:Вопрос к официальному представителю
Установлены супербонусы на продукты, т.е. *4, до 30.10 все работало (речь идет об октябре). Вчера (31.10) совершила покупку продуктов в Экомаркете на 312 грн, а бонусов зачислилось только 156 вместо 614! Оставила заявку в колл-центре, обещали разобраться. Как выяснилось, проблема не только у меня: проверила бонусы отца, у него та же история (за покупку 31.10 у него зачислено как обычные бонусы, а не супербонусы). Хотелось бы получить ответ от Вас. Может, проблема в том, что был конец месяца? Или? Ну, и как ее решать?
Спасибо!

Annet_, добрый вечер. Пока о такой проблеме не слышала. Укажите номер счета в ЛС, буду выяснять.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:55

  Wolfenstein написав:Уважаемый представитель банка, ответьте пожалуйста как определить какая из карт является первой Основной, какая второй и третьей. Ситуация следующая: в рамках зарплатного проекта была получена карта №А со сроком действия до 11/18. После некоторого времени пользования вышла из строя ее магнитная лента, вследствие этого был заказан перевыпуск карты - выпустили карту №Б с тем же сроком действия - до 11/18. Так как этот месяц является последним месяцем действия карты, то уже выпущена карта, которая будет использоваться после ноября 2018 - карта №В со сроком действия 11/21. На данный момент на руках есть 3 карты с тем или иным уровнем работоспособности. Как понять, по какой из них повышенный лимит снятия в банкоматах, а по какой пониженный?

Wolfenstein, добрый вечер. При перевыпуске карты ее условия не изменяются. Значит, по всем вашим картам будет повышенный лимит.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:59

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Вопрос к официальному представителю
Установлены супербонусы на продукты, т.е. *4, до 30.10 все работало (речь идет об октябре). Вчера (31.10) совершила покупку продуктов в Экомаркете на 312 грн, а бонусов зачислилось только 156 вместо 614! Оставила заявку в колл-центре, обещали разобраться. Как выяснилось, проблема не только у меня: проверила бонусы отца, у него та же история (за покупку 31.10 у него зачислено как обычные бонусы, а не супербонусы). Хотелось бы получить ответ от Вас. Может, проблема в том, что был конец месяца? Или? Ну, и как ее решать?
Спасибо!

Annet_, добрый вечер. Пока о такой проблеме не слышала. Укажите номер счета в ЛС, буду выяснять.

Спасибо, отправила ЛС.
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