Додано: Чет 01 лис, 2018 17:30

Уважаемый представитель банка, ответьте пожалуйста как определить какая из карт является первой Основной, какая второй и третьей. Ситуация следующая: в рамках зарплатного проекта была получена карта №А со сроком действия до 11/18. После некоторого времени пользования вышла из строя ее магнитная лента, вследствие этого был заказан перевыпуск карты - выпустили карту №Б с тем же сроком действия - до 11/18. Так как этот месяц является последним месяцем действия карты, то уже выпущена карта, которая будет использоваться после ноября 2018 - карта №В со сроком действия 11/21. На данный момент на руках есть 3 карты с тем или иным уровнем работоспособности. Как понять, по какой из них повышенный лимит снятия в банкоматах, а по какой пониженный?