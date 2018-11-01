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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6325632663276328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:24

Кэшбэк завтра будет, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:30

Искатель до 5-ти робочих днів.
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:32

Доходный сейф

У кого-то сменился процент по доходному сейфу на 12% по пакету Платинум Блек?
У меня и далее стоит 10%, хотя должно было быть 12%.
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:53

slasva
аналогічно - http://prntscr.com/ld9q0y

Що скаже представник банку?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:03

Re: Альфа-Банк

Раньше более-менее успешно проходило пополнение Киевстар c карты АльфаБанка через сервис Портмоне. Сегодня - черный день, все попытки уходят в блок. Уже 3 раза на теплой линии принимают заявки и рапортуют, что всё будет работать, но ничего не работает и операцию выполнить невозможно :(

В последний раз оператор колл-центра стал прямо предлагать пополнять с комиссией через МАБ :|
Sinica
 
Повідомлень: 69
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Подякував: 16 раз.
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