Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:24
Кэшбэк завтра будет, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
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Додано: Чет 01 лис, 2018 21:30
Искатель до 5-ти робочих днів.
casper12
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Додано: Чет 01 лис, 2018 21:32
У кого-то сменился процент по доходному сейфу на 12% по пакету Платинум Блек?
У меня и далее стоит 10%, хотя должно было быть 12%.
slasva
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Додано: Чет 01 лис, 2018 21:53
slasva
аналогічно -
http://prntscr.com/ld9q0y
Що скаже представник банку?
greenozon
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:03
Раньше более-менее успешно проходило пополнение Киевстар c карты АльфаБанка через сервис Портмоне. Сегодня - черный день, все попытки уходят в блок. Уже 3 раза на теплой линии принимают заявки и рапортуют, что всё будет работать, но ничего не работает и операцию выполнить невозможно
В последний раз оператор колл-центра стал прямо предлагать пополнять с комиссией через МАБ
Sinica
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 01:27
greenozon написав:
від сьогодні виріс % по Доходному сейфу
Альфі явно треба гріші
Такой процент был и раньше - пару лет назад. Все возвращается. Учетная ставка НБУ остается на рекордно высоком уровне.
Sagittarius
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 05:18
mephala написав:
Офпреду. Второй день не пашет.
Тут поможет комсомол.
guntherhouse777
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 06:14
https://monosnap.com/image/rWADpS10s9OP ... gF4HokNoJ3
я пользуюсь порезанной картой
которую, раньше порезал
Что за конвертация при покупке в интернете?
Вы что с дуба упали?
Вы "это" сравниваете с монобанкам?
Кешбэк я плачу или мне банк платит?
порезал карту не зря!
Ганьба!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 06:41
greenozon написав:
З 10 вересня всі клієнти, які відкриють депозит в Альфа-Банку Україна і здійснять безготівковий переказ коштів на нього з іншого банку (крім Укрсоцбанку), отримають бонус у розмірі 0,5% від суми депозиту (максимально 600 грн), який буде виплачено на картковий рахунок клієнта в останній робочий день місяця.
Подібне практикував "михайлівський". Нових ідей в менеджменту для витягування грошей не згенерували пляки-пастернаки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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