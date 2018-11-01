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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:24
Кэшбэк завтра будет, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:32
Доходный сейф
У кого-то сменился процент по доходному сейфу на 12% по пакету Платинум Блек?
У меня и далее стоит 10%, хотя должно было быть 12%.
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:53
slasva
аналогічно -
Що скаже представник банку?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:03
Re: Альфа-Банк
Раньше более-менее успешно проходило пополнение Киевстар c карты АльфаБанка через сервис Портмоне. Сегодня - черный день, все попытки уходят в блок. Уже 3 раза на теплой линии принимают заявки и рапортуют, что всё будет работать, но ничего не работает и операцию выполнить невозможно
В последний раз оператор колл-центра стал прямо предлагать пополнять с комиссией через МАБ
Додано: П'ят 02 лис, 2018 01:27
Додано: П'ят 02 лис, 2018 06:14
я пользуюсь порезанной картой которую, раньше порезал
Что за конвертация при покупке в интернете? Вы что с дуба упали?
Вы "это" сравниваете с монобанкам? Кешбэк я плачу или мне банк платит?
порезал карту не зря!
Ганьба!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
Додано: П'ят 02 лис, 2018 06:41
Re: Альфа-Банк
Подібне практикував "михайлівський". Нових ідей в менеджменту для витягування грошей не згенерували пляки-пастернаки.
В мене також 10 %. Чекаєм.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:08
Там є 250000?
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