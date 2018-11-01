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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:30
незрозуміле питання, до чого воно?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:53
Re: Альфа-Банк
По ідеї ставка дохсейфу залежить від пакету послуг, вартість якого залежить від ряду показників, зокрема суми депо, але у
Не так добре з грошима, як погано без них.
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