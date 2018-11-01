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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:30
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greenozon
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:53
По ідеї ставка дохсейфу залежить від пакету послуг, вартість якого залежить від ряду показників, зокрема суми депо, але у https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_cub_22.10.2018.pdf
далі 10 % для платінума, або не поміняли, або чергова мутка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:33
Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?
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ishvara
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:39
ishvara написав:
Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?
Да тут в последнее время сплошные хитрости.
Снять с ощадного тоже не дает. (
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Aps
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:43
Aps написав: ishvara написав:
Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?
Да тут в последнее время сплошные хитрости.
Снять с ощадного тоже не дает. (
Переход на новый процессинг? ))
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ishvara
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:45
ishvara написав: Aps написав: ishvara написав:
Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?
Да тут в последнее время сплошные хитрости.
Снять с ощадного тоже не дает. (
Переход на новый процессинг? ))
Уже перешли. В августе :mgreen:Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:52
Aps написав: ishvara написав:
Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?
Да тут в последнее время сплошные хитрости.
Снять с ощадного тоже не дает. (
А что говорит представитель банка?
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ishvara
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