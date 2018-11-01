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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6326632763286329

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:30

незрозуміле питання, до чого воно?



http://prntscr.com/ldek3m

https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:53

Re: Альфа-Банк

По ідеї ставка дохсейфу залежить від пакету послуг, вартість якого залежить від ряду показників, зокрема суми депо, але у https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_cub_22.10.2018.pdf далі 10 % для платінума, або не поміняли, або чергова мутка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:33

Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:39

  ishvara написав:Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?


Да тут в последнее время сплошные хитрости.
Снять с ощадного тоже не дает. (
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:43

  Aps написав:
  ishvara написав:Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?


Да тут в последнее время сплошные хитрости.
Снять с ощадного тоже не дает. (

Переход на новый процессинг? ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:45

Re: Альфа-Банк

ishvara написав:
  Aps написав:
  ishvara написав:Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?


Да тут в последнее время сплошные хитрости.
Снять с ощадного тоже не дает. (

Переход на новый процессинг? ))
Уже перешли. В августе :mgreen:

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:52

  Aps написав:
  ishvara написав:Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?


Да тут в последнее время сплошные хитрости.
Снять с ощадного тоже не дает. (

А что говорит представитель банка?
ishvara
 
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