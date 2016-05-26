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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:52
Добрый день!
Третий день обращаю внимание на невозможность пополнения карты Альфа-банк картами Глобус банка.
Прошу представителя отреагировать, почему это сделать невозможно и по каким причинам.
Сообщение из Клиент банка МАБ:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
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clk
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:12
clk написав:
Добрый день!
Третий день обращаю внимание на невозможность пополнения карты Альфа-банк картами Глобус банка.
Прошу представителя отреагировать, почему это сделать невозможно и по каким причинам.
Сообщение из Клиент банка МАБ:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Добрый день.
Проблему вчера передала. Для рассмотрения нужны несколько примеров:
ИНН, усеченный номер карты, дата и время проведения транзакции. Укажите, пожалуйста, в ЛС.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 02 лис, 2018 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:20
Aps написав: ishvara написав:
Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?
Да тут в последнее время сплошные хитрости.
Снять с ощадного тоже не дает. (
ishvara, Aps, добрый день. Проверили, сейчас все работает.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:06
Господа, Добрый день.
Напомните - отправил в 12-00 на другой банк через МАБ по реквизитам. Когда деньги уйдут из Альфы и когда, предположительно, зачислятся на другой банк?
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Алексей77
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:18
Алексей77 написав:
Господа, Добрый день.
Напомните - отправил в 12-00 на другой банк через МАБ по реквизитам. Когда деньги уйдут из Альфы и когда, предположительно, зачислятся на другой банк?
уйдут после 14-00, зачислятся - зависит от принимающей стороны
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vollena71
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:24
slasva написав:
У кого-то сменился процент по доходному сейфу на 12% по пакету Платинум Блек?
У меня и далее стоит 10%, хотя должно было быть 12%.
Странно, а у меня 12 светится
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Кассандра
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:29
Кассандра написав: slasva написав:
У кого-то сменился процент по доходному сейфу на 12% по пакету Платинум Блек?
У меня и далее стоит 10%, хотя должно было быть 12%.
Странно, а у меня 12 светится
Уже походу поправили, уже и у меня 12%.
Вчера писал им в чат и они зарегистрировали заявку, видимо уже устранили.
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slasva
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:43
Alfa_Bank написав: clk написав:
Добрый день!
Третий день обращаю внимание на невозможность пополнения карты Альфа-банк картами Глобус банка.
Прошу представителя отреагировать, почему это сделать невозможно и по каким причинам.
Сообщение из Клиент банка МАБ:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Добрый день.
Проблему вчера передала. Для рассмотрения нужны несколько примеров:
ИНН, усеченный номер карты, дата и время проведения транзакции. Укажите, пожалуйста, в ЛС.
Я жду...если проблема актуальна...
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:51
Alfa_Bank написав:
Я жду...если проблема актуальна...
Подтверждаю - не работает, отправил!
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Vorlon
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