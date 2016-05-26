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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6327632863296330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:21

  Vorlon написав:Avatar
3530 - на покупки в Украине, с указанного телефона - на зарубежные. Давно уже так - разве нет? :roll:

Не знал :oops: Спасибо!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:52

Добрый день!

Третий день обращаю внимание на невозможность пополнения карты Альфа-банк картами Глобус банка.

Прошу представителя отреагировать, почему это сделать невозможно и по каким причинам.

Сообщение из Клиент банка МАБ:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
clk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:12

  clk написав:Добрый день!

Третий день обращаю внимание на невозможность пополнения карты Альфа-банк картами Глобус банка.

Прошу представителя отреагировать, почему это сделать невозможно и по каким причинам.

Сообщение из Клиент банка МАБ:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Добрый день.
Проблему вчера передала. Для рассмотрения нужны несколько примеров:
ИНН, усеченный номер карты, дата и время проведения транзакции. Укажите, пожалуйста, в ЛС.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 02 лис, 2018 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:20

  Aps написав:
  ishvara написав:Пытаюсь закрыть вклад Ощадний - все время выдает "ошибку закрытия депозита". Системный сбой или есть какие-то хитрости с его закрытием?


Да тут в последнее время сплошные хитрости.
Снять с ощадного тоже не дает. (

ishvara, Aps, добрый день. Проверили, сейчас все работает.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:06

Господа, Добрый день.
Напомните - отправил в 12-00 на другой банк через МАБ по реквизитам. Когда деньги уйдут из Альфы и когда, предположительно, зачислятся на другой банк?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:18

  Алексей77 написав:Господа, Добрый день.
Напомните - отправил в 12-00 на другой банк через МАБ по реквизитам. Когда деньги уйдут из Альфы и когда, предположительно, зачислятся на другой банк?

уйдут после 14-00, зачислятся - зависит от принимающей стороны
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:24

  slasva написав:У кого-то сменился процент по доходному сейфу на 12% по пакету Платинум Блек?
У меня и далее стоит 10%, хотя должно было быть 12%.

Странно, а у меня 12 светится :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:29

  Кассандра написав:
  slasva написав:У кого-то сменился процент по доходному сейфу на 12% по пакету Платинум Блек?
У меня и далее стоит 10%, хотя должно было быть 12%.

Странно, а у меня 12 светится :roll:


Уже походу поправили, уже и у меня 12%.
Вчера писал им в чат и они зарегистрировали заявку, видимо уже устранили.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:43

  Alfa_Bank написав:
  clk написав:Добрый день!

Третий день обращаю внимание на невозможность пополнения карты Альфа-банк картами Глобус банка.

Прошу представителя отреагировать, почему это сделать невозможно и по каким причинам.

Сообщение из Клиент банка МАБ:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Добрый день.
Проблему вчера передала. Для рассмотрения нужны несколько примеров:
ИНН, усеченный номер карты, дата и время проведения транзакции. Укажите, пожалуйста, в ЛС.

Я жду...если проблема актуальна...
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:51

  Alfa_Bank написав:Я жду...если проблема актуальна...

Подтверждаю - не работает, отправил!
Vorlon
 
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