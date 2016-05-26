Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:06

Господа, Добрый день.

Напомните - отправил в 12-00 на другой банк через МАБ по реквизитам. Когда деньги уйдут из Альфы и когда, предположительно, зачислятся на другой банк?

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