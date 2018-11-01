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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6328632963306331

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:52

  Avatar написав:Господа, когда вы оформляете (оформляли :wink: ) рассрочку, вам уже смс приходит не с 3530? В последнее время, номер 3530 мне ничего не присылает, не отвечает ни на отписывание от смс-рассылки, ни на подписывание.

Для последней рассрочки смс приходило с 0931770044 (номер, который нигде на сайте не указан).
Самое интересное, что отправка смс на этот номер уже не бесплатно.?


можно отправлять ответные смс с 0931770044 на бесплатный 3530, работает проверено!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:54

  Avatar написав:
  Vorlon написав:Avatar
3530 - на покупки в Украине, с указанного телефона - на зарубежные. Давно уже так - разве нет? :roll:

Не знал :oops: Спасибо!

и можно бесплатно отвечать смс на 3530
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:38

Re: Альфа-Банк

Представитель, поясните почему целый день не проходит перевод Р2Р с банка Глобус, в чем проблема, и как дальше с вами работать?
тарасов
 
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