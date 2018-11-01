|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:52
Avatar написав:
Господа, когда вы оформляете (оформляли
) рассрочку, вам уже смс приходит не с 3530? В последнее время, номер 3530 мне ничего не присылает, не отвечает ни на отписывание от смс-рассылки, ни на подписывание.
Для последней рассрочки смс приходило с 0931770044 (номер, который нигде на сайте не указан).
Самое интересное, что отправка смс на этот номер уже не бесплатно.?
можно отправлять ответные смс с 0931770044 на бесплатный 3530, работает проверено!
-
40625
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 02.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:54
Avatar написав: Vorlon написав:Avatar
3530 - на покупки в Украине, с указанного телефона - на зарубежные. Давно уже так - разве нет?
Не знал
Спасибо!
и можно бесплатно отвечать смс на 3530
-
40625
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 02.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:38
Представитель, поясните почему целый день не проходит перевод Р2Р с банка Глобус, в чем проблема, и как дальше с вами работать?
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик
, Asdушный
, klug
, kostya77
, solomia
, uaprofi
, vitaliy1111
, wolt450
, Искатель
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32325
|4007231
|
П'ят 02 лис, 2018 14:25
vano80
|
|390
|48739
|
П'ят 02 лис, 2018 14:15
sens
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15490
|2208414
|
П'ят 02 лис, 2018 14:07
omni
|