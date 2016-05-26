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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6329633063316332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:51

Re: Альфа-Банк

Я карту пополнила в банкомате наличкой ). Первого числа, где-то в час дня. Вчера же в пять вечера перевела на ДС.
Получила смс-ки что сейф пополнен, а на карте меньшая сумма. Завершено.
Всегда так пополняла. А сегодня сюрприз.
Попробую еще раз, завтра посмотрим, что будет ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:10

  greenozon написав:
  clk написав:Третий день обращаю внимание на невозможность пополнения карты Альфа-банк картами Глобус банка.


і не тільки Глобус

на кота и утром и вечером не перло с погорелого
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 6329633063316332
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