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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:51
Я карту пополнила в банкомате наличкой ). Первого числа, где-то в час дня. Вчера же в пять вечера перевела на ДС.
Получила смс-ки что сейф пополнен, а на карте меньшая сумма. Завершено.
Всегда так пополняла. А сегодня сюрприз.
Попробую еще раз, завтра посмотрим, что будет ).
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Hella
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:10
greenozon написав: clk написав:
Третий день обращаю внимание на невозможность пополнения карты Альфа-банк картами Глобус банка.
і не тільки Глобус
на кота и утром и вечером не перло с погорелого
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:08
починили п2п с глобуса на аллу.
кстати не знаю как СЕП работает после 17-00 внутри аллы на новом процессинге но пополнение кредитки с ощадного через менюху сделанное в 17-45 было проведено в течении 10 минут.
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mephala
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:14
Мизантрóп написав: greenozon написав: clk написав:
Третий день обращаю внимание на невозможность пополнения карты Альфа-банк картами Глобус банка.
і не тільки Глобус
на кота и утром и вечером не перло с погорелого
Такое и раньше бывало. Нужно удалить шаблон. И по новой с вводом номера, цвв и даты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:28
В очередной раз хочу высказать респект нашей палочке-выручалочке Виктории.
Оперативно, за пару часов, решила вопрос, который горячка вдумчиво, углУбленно и неспеша решала с начала недели.
Большое спасибо !
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mustbe
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:55
mephala написав:
починили п2п с глобуса на аллу.
Подтверждаю, все работает.
Всем спасибо.
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clk
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:24
clk написав: mephala написав:
починили п2п с глобуса на аллу.
Подтверждаю, все работает.
Всем спасибо.
Одно нездорово. Проблема была общей, а ее персонализировали.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:46
На ночь глядя, чтобы лучше спалось, кишмишу насыпали по Максимкам
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Додано: Суб 03 лис, 2018 02:26
Alfa_Bank
Хотелось бы поблагодарить отделение на красноармейской (велика Васильківська) города Киева за отличное обслуживание и за то что пошли на встречу и в порядке исключения мне помогли.
Перед окончанием вкладов заблаговременно перезванивают и напоминают.
Решил продолжить сотрудничество с Альфа-Банк.
Ну Вам Виктория естественно огромная благодарность за оперативную и всегда достоверную информацию.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 03 лис, 2018 11:02
ruvex написав: clk написав: mephala написав:
починили п2п с глобуса на аллу.
Подтверждаю, все работает.
Всем спасибо.
Одно нездорово. Проблема была общей, а ее персонализировали.
почему персонализировали? у меня тоже когда юзеры сталкиваются с проблемой тоже прошу показать что и где не выходит. и потом трасером прохожу проблемный участок и исправляю трабл. но это не значит что проблема персональна - просто для упрощения локализации проблемы и ее устранения лучше знать конкретный пример.
тут проблема в другом - пока Виктория не занялась проблемой все на нее болт ложили. Причем с огромным прибором. Я то звонил за день до этого на гарячку. Да и думаю не я один туда жаловался. Но никому это не было интересно.
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mephala
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