|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лис, 2018 11:29
clk написав: mephala написав:
починили п2п с глобуса на аллу.
Подтверждаю, все работает.
Всем спасибо.
Глобус починил 3дс, поэтому все заработало
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8173
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 1127 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 лис, 2018 12:01
Перевел покупку в рассрочку, но сейчас в майальфа висит задолженность и в рассрочке и на карте. Так должно быть? Когда снимут задолженность с карты?
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2095
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 12:12
otg написав:
Перевел покупку в рассрочку, но сейчас в майальфа висит задолженность и в рассрочке и на карте. Так должно быть? Когда снимут задолженность с карты?
что значит снимут задолженность с карты?
тут не приват. рассрочка у аллы это часть кредлимита. оформление рассрочки никак не влияет на общий долг по карте.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3714
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 12:26
mephala написав: otg написав:
Перевел покупку в рассрочку, но сейчас в майальфа висит задолженность и в рассрочке и на карте. Так должно быть? Когда снимут задолженность с карты?
что значит снимут задолженность с карты?
тут не приват. рассрочка у аллы это часть кредлимита. оформление рассрочки никак не влияет на общий долг по карте.
Т.е долг будет висеть на карте, только его гасить не во льготный период, а помесячно равными долями?
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2095
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|9704
|1872087
|
Суб 03 лис, 2018 11:34
Poleg
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15499
|2209202
|
|
|10846
|1577881
|
|