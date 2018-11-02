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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6330633163326333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:29

  clk написав:
  mephala написав:починили п2п с глобуса на аллу.

Подтверждаю, все работает.
Всем спасибо.

Глобус починил 3дс, поэтому все заработало
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:01

Re: Альфа-Банк

Перевел покупку в рассрочку, но сейчас в майальфа висит задолженность и в рассрочке и на карте. Так должно быть? Когда снимут задолженность с карты?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:12

  otg написав:Перевел покупку в рассрочку, но сейчас в майальфа висит задолженность и в рассрочке и на карте. Так должно быть? Когда снимут задолженность с карты?

что значит снимут задолженность с карты?
тут не приват. рассрочка у аллы это часть кредлимита. оформление рассрочки никак не влияет на общий долг по карте.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:26

  mephala написав:
  otg написав:Перевел покупку в рассрочку, но сейчас в майальфа висит задолженность и в рассрочке и на карте. Так должно быть? Когда снимут задолженность с карты?

что значит снимут задолженность с карты?
тут не приват. рассрочка у аллы это часть кредлимита. оформление рассрочки никак не влияет на общий долг по карте.
Т.е долг будет висеть на карте, только его гасить не во льготный период, а помесячно равными долями?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 13:23

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:curiousobro
Ну не валите же так, не валите - тут русский язык почти никто не помнит уже
Кстати, интересный момент. Алла, которая всячески хочет позиционировать себя как некацапский банк, а банк с международным капиталом, обвешивается вышиванками и при этом ведёт внутреннюю документацию на русском языке. Зашквар однако...
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2XL
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:00

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:и при этом...

я б и на суахили вел бы док-ю..
хлавное, шо на нашем она тоже балакае :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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