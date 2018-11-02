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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лис, 2018 11:29
clk написав: mephala написав:
починили п2п с глобуса на аллу.
Подтверждаю, все работает.
Всем спасибо.
Глобус починил 3дс, поэтому все заработало
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Додано: Суб 03 лис, 2018 12:01
Перевел покупку в рассрочку, но сейчас в майальфа висит задолженность и в рассрочке и на карте. Так должно быть? Когда снимут задолженность с карты?
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otg
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Додано: Суб 03 лис, 2018 12:12
otg написав:
Перевел покупку в рассрочку, но сейчас в майальфа висит задолженность и в рассрочке и на карте. Так должно быть? Когда снимут задолженность с карты?
что значит снимут задолженность с карты?
тут не приват. рассрочка у аллы это часть кредлимита. оформление рассрочки никак не влияет на общий долг по карте.
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mephala
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Додано: Суб 03 лис, 2018 12:26
mephala написав: otg написав:
Перевел покупку в рассрочку, но сейчас в майальфа висит задолженность и в рассрочке и на карте. Так должно быть? Когда снимут задолженность с карты?
что значит снимут задолженность с карты?
тут не приват. рассрочка у аллы это часть кредлимита. оформление рассрочки никак не влияет на общий долг по карте.
Т.е долг будет висеть на карте, только его гасить не во льготный период, а помесячно равными долями?
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otg
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Додано: Суб 03 лис, 2018 13:23
Vorlon написав:curiousobro
Ну не валите же так, не валите - тут русский язык почти никто не помнит уже
Кстати, интересный момент. Алла, которая всячески хочет позиционировать себя как некацапский банк, а банк с международным капиталом, обвешивается вышиванками и при этом ведёт внутреннюю документацию на русском языке. Зашквар однако...
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Суб 03 лис, 2018 14:00
2XL написав:
и при этом...
я б и на суахили вел бы док-ю..
хлавное, шо на нашем она тоже балакае
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 03 лис, 2018 16:15
Если сегодня (суббота) пополнить сдох сейф - проценты начнут капать с понедельника ? Или даже со вторника ?
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mustbe
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Додано: Суб 03 лис, 2018 16:17
mustbe написав:Если сегодня (суббота) пополнить сдох сейф - проценты начнут капать с понедельника ? Или даже со вторника ?
Вроде со вторника.
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Faceless
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Додано: Суб 03 лис, 2018 16:20
otg написав: mephala написав: otg написав:
Перевел покупку в рассрочку, но сейчас в майальфа висит задолженность и в рассрочке и на карте. Так должно быть? Когда снимут задолженность с карты?
что значит снимут задолженность с карты?
тут не приват. рассрочка у аллы это часть кредлимита. оформление рассрочки никак не влияет на общий долг по карте.
Т.е долг будет висеть на карте, только его гасить не во льготный период, а помесячно равными долями?
когда трату переводите в рассрочку следить нужно за тем что бы она появилась в списке рассрочек.
после биллинга части рассрочек подлежащие уплате добавляются к задолженности по текущему РП которая и гасятся в привычном вам режиме.
2XL написав: Vorlon написав:curiousobro
Ну не валите же так, не валите - тут русский язык почти никто не помнит уже
Кстати, интересный момент. Алла, которая всячески хочет позиционировать себя как некацапский банк, а банк с международным капиталом, обвешивается вышиванками и при этом ведёт внутреннюю документацию на русском языке. Зашквар однако...
а есть закон который обязует частников вести документацию на определенном языке?
подскажите а то я не вкуГсе.
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mephala
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Додано: Суб 03 лис, 2018 17:06
Faceless написав:
mustbe написав:Если сегодня (суббота) пополнить сдох сейф - проценты начнут капать с понедельника ? Или даже со вторника ?
Вроде со вторника.
Я к чему спрашиваю:
допустим в пятницу вечером появилась круглая сумма налом.
Была успешно засунута в зеленую тумбу и оказалась на КДВ.
В понедельник - она поедет сэпом туда куда нужно.
Куда выгоднее всего её разместить на выходные, чтоб капнули проценты ?
Приват-вклад ? Ничего более кошерного нет ?
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