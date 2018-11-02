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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лис, 2018 17:58
mustbe написав: Faceless написав:
mustbe написав:Если сегодня (суббота) пополнить сдох сейф - проценты начнут капать с понедельника ? Или даже со вторника ?
Вроде со вторника.
Я к чему спрашиваю:
допустим в пятницу вечером появилась круглая сумма налом.
Была успешно засунута в зеленую тумбу и оказалась на КДВ.
В понедельник - она поедет сэпом туда куда нужно.
Куда выгоднее всего её разместить на выходные, чтоб капнули проценты ?
Приват-вклад ? Ничего более кошерного нет ?
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Додано: Суб 03 лис, 2018 18:33
Flamingo написав:
В подобных случаях пользую КоКо
Который вечером не поможет. А вечер - это после 18-ти, не так ли?
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Суб 03 лис, 2018 15:16
Cler
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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