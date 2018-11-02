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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6331633263336334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:58

  mustbe написав:
  Faceless написав:
mustbe написав:Если сегодня (суббота) пополнить сдох сейф - проценты начнут капать с понедельника ? Или даже со вторника ?
Вроде со вторника.

Я к чему спрашиваю:
допустим в пятницу вечером появилась круглая сумма налом.
Была успешно засунута в зеленую тумбу и оказалась на КДВ.
В понедельник - она поедет сэпом туда куда нужно.
Куда выгоднее всего её разместить на выходные, чтоб капнули проценты ?
Приват-вклад ? Ничего более кошерного нет ?

В подобных случаях пользую КоКо
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 18:33

  Flamingo написав:В подобных случаях пользую КоКо

Который вечером не поможет. А вечер - это после 18-ти, не так ли?
Vorlon
 
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  #<1 ... 6331633263336334
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