|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лис, 2018 17:58
mustbe написав: Faceless написав:
mustbe написав:Если сегодня (суббота) пополнить сдох сейф - проценты начнут капать с понедельника ? Или даже со вторника ?
Вроде со вторника.
Я к чему спрашиваю:
допустим в пятницу вечером появилась круглая сумма налом.
Была успешно засунута в зеленую тумбу и оказалась на КДВ.
В понедельник - она поедет сэпом туда куда нужно.
Куда выгоднее всего её разместить на выходные, чтоб капнули проценты ?
Приват-вклад ? Ничего более кошерного нет ?
В подобных случаях пользую КоКо
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 947
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 18:33
Flamingo написав:
В подобных случаях пользую КоКо
Который вечером не поможет. А вечер - это после 18-ти, не так ли?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6083
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 615 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:23
Vorlon написав: Flamingo написав:
В подобных случаях пользую КоКо
Который вечером не поможет. А вечер - это после 18-ти, не так ли?
Есть ещё один. И он кстати ночью работает. Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2790
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:35
Шановні форумчани! Підкажіть, будь ласка, як «лікується» помилка в Alfa-Mobile в розділі супербонусів: «Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше»? Сьогодні оновила застосунок, увійшла, побачила помилку. Видалення й повторне завантаження не допомогли. Що ще можна зробити?
Звернулася на «гарячу» лінію. То оператор Сергій спершу припустив про технічні роботи. Коли я попросила зафіксувати заявку щодо помилки та передати інформацію до технічного відділу, категорично відмовився, причому кілька разів. Натомість почав запевняти, що дві категорії можна обрати тільки 1-2 числа місяця, а далі – зась. Коли я попросила назвати номер пункту Правил програми лояльності, де це зазначено, він не зміг. Зрештою, я сама знайшла пункт 4.2, де йдеться про протилежне. Передзвонивши на «гарячу» лінію й потрапивши знову на Сергія, повідомила його про те, що він увів мене в оману. І вкотре попросила зареєструвати заявку про помилку. Цього разу Сергій не став вигадувати нові «пояснення», а пішов порадитись і переключив нарешті на більш тямущого оператора. Анастасія заявку зафіксувала й пообіцяла, що мені зателефонують.
До речі, шановний представник банку, неввічливо в застосунку звертатися до клієнтів на «ти». Пропоную переписати текст: «Щось негаразд. Спробуйте, будь ласка, пізніше».
-
movnyk
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 28.08.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:36
mustbe написав:
Была успешно засунута в зеленую тумбу и оказалась на КДВ.
але поповнення КДВ із %, може краще на Уні закидати через ТСО? (0%)
на Уні є % на залишок (вроді 7%)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3298
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:40
greenozon написав: mustbe написав:
Была успешно засунута в зеленую тумбу и оказалась на КДВ.
але поповнення КДВ із %, може краще на Уні закидати через ТСО? (0%)
на Уні є % на залишок (вроді 7%)
Ну если при внесении через тумбу внести деньгу сразу на приват вклад то те же 7% будут деньгами а не бонусами и с него на кдв можно закинуть в любой момент бесплатно
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 947
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:46
movnyk написав:
Шановні форумчани! Підкажіть, будь ласка, як «лікується» помилка в Alfa-Mobile в розділі супербонусів: «Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше»? Сьогодні оновила застосунок, увійшла, побачила помилку. Видалення й повторне завантаження не допомогли. Що ще можна зробити?
Ждите. Тут рукожопы работают, года два уже. Не важно что в правилах пишут. Ваши покупки можно будет компенсировать через один, два рабочих дня после проводки. Т.е. не раньше понедельника.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1288
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:05
mephala написав: ruvex написав:
Одно нездорово. Проблема была общей, а ее персонализировали.
почему персонализировали?
Ответил в ЛС.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6650
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 904 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 21:13
cdj2 написав: Vorlon написав: Flamingo написав:
В подобных случаях пользую КоКо
Который вечером не поможет. А вечер - это после 18-ти, не так ли?
Есть ещё один. И он кстати ночью работает.
Речь идёт про Доходную ?
Но если её пополнить по тропинке в пятницу вечером - проценты начнут капать не раньше понедельника, разве нет ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 795
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 21:40
mustbe написав:
Но если её пополнить..
А чо б вам тамошнему ОфПреду в личку это не накатать? Там девушка отзывчивая
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26116
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2085 раз.
- Подякували: 2960 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32338
|4008909
|
|
|9705
|1872241
|
Суб 03 лис, 2018 15:16
Cler
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15499
|2209358
|
|