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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6332633363346335>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:58

  mustbe написав:
  Faceless написав:
mustbe написав:Если сегодня (суббота) пополнить сдох сейф - проценты начнут капать с понедельника ? Или даже со вторника ?
Вроде со вторника.

Я к чему спрашиваю:
допустим в пятницу вечером появилась круглая сумма налом.
Была успешно засунута в зеленую тумбу и оказалась на КДВ.
В понедельник - она поедет сэпом туда куда нужно.
Куда выгоднее всего её разместить на выходные, чтоб капнули проценты ?
Приват-вклад ? Ничего более кошерного нет ?

В подобных случаях пользую КоКо
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 18:33

  Flamingo написав:В подобных случаях пользую КоКо

Который вечером не поможет. А вечер - это после 18-ти, не так ли?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:23

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:
  Flamingo написав:В подобных случаях пользую КоКо

Который вечером не поможет. А вечер - это после 18-ти, не так ли?
Есть ещё один. И он кстати ночью работает.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:35

Помилка в Alfa-Mobile

Шановні форумчани! Підкажіть, будь ласка, як «лікується» помилка в Alfa-Mobile в розділі супербонусів: «Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше»? Сьогодні оновила застосунок, увійшла, побачила помилку. Видалення й повторне завантаження не допомогли. Що ще можна зробити?

Звернулася на «гарячу» лінію. То оператор Сергій спершу припустив про технічні роботи. Коли я попросила зафіксувати заявку щодо помилки та передати інформацію до технічного відділу, категорично відмовився, причому кілька разів. Натомість почав запевняти, що дві категорії можна обрати тільки 1-2 числа місяця, а далі – зась. Коли я попросила назвати номер пункту Правил програми лояльності, де це зазначено, він не зміг. Зрештою, я сама знайшла пункт 4.2, де йдеться про протилежне. Передзвонивши на «гарячу» лінію й потрапивши знову на Сергія, повідомила його про те, що він увів мене в оману. І вкотре попросила зареєструвати заявку про помилку. Цього разу Сергій не став вигадувати нові «пояснення», а пішов порадитись і переключив нарешті на більш тямущого оператора. Анастасія заявку зафіксувала й пообіцяла, що мені зателефонують.

До речі, шановний представник банку, неввічливо в застосунку звертатися до клієнтів на «ти». Пропоную переписати текст: «Щось негаразд. Спробуйте, будь ласка, пізніше».
movnyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:36

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Была успешно засунута в зеленую тумбу и оказалась на КДВ.


але поповнення КДВ із %, може краще на Уні закидати через ТСО? (0%)
на Уні є % на залишок (вроді 7%)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:40

  greenozon написав:
  mustbe написав:Была успешно засунута в зеленую тумбу и оказалась на КДВ.


але поповнення КДВ із %, може краще на Уні закидати через ТСО? (0%)
на Уні є % на залишок (вроді 7%)

Ну если при внесении через тумбу внести деньгу сразу на приват вклад то те же 7% будут деньгами а не бонусами и с него на кдв можно закинуть в любой момент бесплатно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:46

  movnyk написав:Шановні форумчани! Підкажіть, будь ласка, як «лікується» помилка в Alfa-Mobile в розділі супербонусів: «Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше»? Сьогодні оновила застосунок, увійшла, побачила помилку. Видалення й повторне завантаження не допомогли. Що ще можна зробити?

Ждите. Тут рукожопы работают, года два уже. Не важно что в правилах пишут. Ваши покупки можно будет компенсировать через один, два рабочих дня после проводки. Т.е. не раньше понедельника.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:05

  mephala написав:
  ruvex написав:Одно нездорово. Проблема была общей, а ее персонализировали.

почему персонализировали?

Ответил в ЛС.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:13

  cdj2 написав:
Vorlon написав:
  Flamingo написав:В подобных случаях пользую КоКо

Который вечером не поможет. А вечер - это после 18-ти, не так ли?
Есть ещё один. И он кстати ночью работает.

Речь идёт про Доходную ?
Но если её пополнить по тропинке в пятницу вечером - проценты начнут капать не раньше понедельника, разве нет ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:40

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Но если её пополнить..

А чо б вам тамошнему ОфПреду в личку это не накатать? Там девушка отзывчивая :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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