|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лис, 2018 22:13
Re: Альфа-Банк
Удивляюсь в какое днище превращается банк.
Карте на заправке ко-брендингового партнера WOG, зарегистрированная в их приложении. Карта используется не первый раз в таком сценарии, да и я не первый раз заправляюсь именно в том месте.
Банк тупо молча отказывает в авторизации, как оказывается, из-за "признаков несанкционированной операции".
У меня уже заправочный пистолет в банке, а предлагаемое решение проблемы банка: попробуйте позже или в другом месте.
Позорище!
http://i.imgur.com/8mTOPMx.png
|