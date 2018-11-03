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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6332633363346335

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:44

Совсем не факт, что там - девушка )
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:47

сегодня это неважно! :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:13

Re: Альфа-Банк

Удивляюсь в какое днище превращается банк.

Карте на заправке ко-брендингового партнера WOG, зарегистрированная в их приложении. Карта используется не первый раз в таком сценарии, да и я не первый раз заправляюсь именно в том месте.

Банк тупо молча отказывает в авторизации, как оказывается, из-за "признаков несанкционированной операции".

Ну ладно уже не позвонили как раньше - пускай. Но даже СМС не прислали, что, дескать, неудачное списание. Пуши "бесплатные", казалось бы, для чего то банк изобрёл? И даже пуш не прислал. Хотя с каких, вообще, делов отказ?

У меня уже заправочный пистолет в баке, а предлагаемое решение проблемы банка: попробуйте позже или в другом месте.

Позорище!

http://i.imgur.com/8mTOPMx.png
Esq
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:37

Похоже, что там просто какой-то идиот дорвался до власти в службе безопасности.
Как иначе объяснить:
1. Тупые, бесполезные, неотключаемые уведомления о входе в ИБ.
2. Невозможность оплаты на многих популярных интернет-ресурсах.
3. Вишенка на торте - выборочная блокировка операций, которые Аллозоид счёл "подозрительными".
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:02

  mustbe написав:Похоже, что там просто какой-то идиот дорвался до власти в службе безопасности.
Как иначе объяснить:
1. Тупые, бесполезные, неотключаемые уведомления о входе в ИБ.
2. Невозможность оплаты на многих популярных интернет-ресурсах.
3. Вишенка на торте - выборочная блокировка операций, которые Аллозоид счёл "подозрительными".

Забыли ещё

4. звонки гестапо с левых номеров с просьбой выложить всю подноготную о себе
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:19

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:Хтось встиг заробити до 600 грн на цій Альфа-акції?


З 10 вересня всі клієнти, які відкриють депозит в Альфа-Банку Україна і здійснять безготівковий переказ коштів на нього з іншого банку (крім Укрсоцбанку), отримають бонус у розмірі 0,5% від суми депозиту (максимально 600 грн), який буде виплачено на картковий рахунок клієнта в останній робочий день місяця.


Да, в пятницу выплатили. Кстати, 0.5% - это грязными, пришло меньше на сумму налога
AVF
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:51

  mephala написав:когда трату переводите в рассрочку следить нужно за тем что бы она появилась в списке рассрочек.
после биллинга части рассрочек подлежащие уплате добавляются к задолженности по текущему РП которая и гасятся в привычном вам режиме.

Спасибо за ответ. В списке появилась. Объясните еще по
после биллинга части рассрочек подлежащие уплате добавляются к задолженности по текущему РП которая и гасятся
Для меня это не совсем привычный режим, ибо с альфой имею дело первый раз. Вот у меня договор 24.10. Значит после 23.11 в май альфа появится биллинг который укажет какую сумму надо платить в этом периоде?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:57

Re: Альфа-Банк

Пришло на один из аккаунтов. "Пополни телефон на 80грн- получи 50грн". https://alfabank.ua/upload/Rules-the-action-10.2018.pdf
Видимо спец. предложение для не очень активных карт. Вдумчиво изучаю условия. :shock:
Никто не получал предложение?
lel
 
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