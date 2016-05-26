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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лис, 2018 22:13
Re: Альфа-Банк
Удивляюсь в какое днище превращается банк.
Карте на заправке ко-брендингового партнера WOG, зарегистрированная в их приложении. Карта используется не первый раз в таком сценарии, да и я не первый раз заправляюсь именно в том месте.
Банк тупо молча отказывает в авторизации, как оказывается, из-за "признаков несанкционированной операции".
Ну ладно уже не позвонили как раньше - пускай. Но даже СМС не прислали, что, дескать, неудачное списание. Пуши "бесплатные", казалось бы, для чего то банк изобрёл? И даже пуш не прислал. Хотя с каких, вообще, делов отказ?
У меня уже заправочный пистолет в баке, а предлагаемое решение проблемы банка: попробуйте позже или в другом месте.
Позорище!
http://i.imgur.com/8mTOPMx.png
Додано: Суб 03 лис, 2018 22:37
Похоже, что там просто какой-то идиот дорвался до власти в службе безопасности.
Как иначе объяснить:
1. Тупые, бесполезные, неотключаемые уведомления о входе в ИБ.
2. Невозможность оплаты на многих популярных интернет-ресурсах.
3. Вишенка на торте - выборочная блокировка операций, которые Аллозоид счёл "подозрительными".
Додано: Суб 03 лис, 2018 23:02
Забыли ещё
4. звонки гестапо с левых номеров с просьбой выложить всю подноготную о себе
Додано: Суб 03 лис, 2018 23:19
Re: Альфа-Банк
Да, в пятницу выплатили. Кстати, 0.5% - это грязными, пришло меньше на сумму налога
Додано: Суб 03 лис, 2018 23:51
Спасибо за ответ. В списке появилась. Объясните еще по
Для меня это не совсем привычный режим, ибо с альфой имею дело первый раз. Вот у меня договор 24.10. Значит после 23.11 в май альфа появится биллинг который укажет какую сумму надо платить в этом периоде?
Додано: Суб 03 лис, 2018 23:57
Re: Альфа-Банк
Пришло на один из аккаунтов. "Пополни телефон на 80грн- получи 50грн".
Видимо спец. предложение для не очень активных карт. Вдумчиво изучаю условия.
Никто не получал предложение?
Додано: Нед 04 лис, 2018 03:49
я много уже платил в интернете! Может они испугались и заблокировал и всем оплату в интернете?
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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