Карте на заправке ко-брендингового партнера WOG, зарегистрированная в их приложении. Карта используется не первый раз в таком сценарии, да и я не первый раз заправляюсь именно в том месте.
Банк тупо молча отказывает в авторизации, как оказывается, из-за "признаков несанкционированной операции".
Ну ладно уже не позвонили как раньше - пускай. Но даже СМС не прислали, что, дескать, неудачное списание. Пуши "бесплатные", казалось бы, для чего то банк изобрёл? И даже пуш не прислал. Хотя с каких, вообще, делов отказ?
У меня уже заправочный пистолет в баке, а предлагаемое решение проблемы банка: попробуйте позже или в другом месте.
Похоже, что там просто какой-то идиот дорвался до власти в службе безопасности. Как иначе объяснить: 1. Тупые, бесполезные, неотключаемые уведомления о входе в ИБ. 2. Невозможность оплаты на многих популярных интернет-ресурсах. 3. Вишенка на торте - выборочная блокировка операций, которые Аллозоид счёл "подозрительными".
mustbe написав:Похоже, что там просто какой-то идиот дорвался до власти в службе безопасности. Как иначе объяснить: 1. Тупые, бесполезные, неотключаемые уведомления о входе в ИБ. 2. Невозможность оплаты на многих популярных интернет-ресурсах. 3. Вишенка на торте - выборочная блокировка операций, которые Аллозоид счёл "подозрительными".
Забыли ещё
4. звонки гестапо с левых номеров с просьбой выложить всю подноготную о себе
greenozon написав:Хтось встиг заробити до 600 грн на цій Альфа-акції?
З 10 вересня всі клієнти, які відкриють депозит в Альфа-Банку Україна і здійснять безготівковий переказ коштів на нього з іншого банку (крім Укрсоцбанку), отримають бонус у розмірі 0,5% від суми депозиту (максимально 600 грн), який буде виплачено на картковий рахунок клієнта в останній робочий день місяця.
Да, в пятницу выплатили. Кстати, 0.5% - это грязными, пришло меньше на сумму налога
mephala написав:когда трату переводите в рассрочку следить нужно за тем что бы она появилась в списке рассрочек. после биллинга части рассрочек подлежащие уплате добавляются к задолженности по текущему РП которая и гасятся в привычном вам режиме.
Спасибо за ответ. В списке появилась. Объясните еще по
после биллинга части рассрочек подлежащие уплате добавляются к задолженности по текущему РП которая и гасятся
Для меня это не совсем привычный режим, ибо с альфой имею дело первый раз. Вот у меня договор 24.10. Значит после 23.11 в май альфа появится биллинг который укажет какую сумму надо платить в этом периоде?
IMPRINTER написав:что касается протягом/на протязі - тут допустимы оба варианта, хотя второй считается типа русизмом, но при этом является тоже корректным. Т.е. на протязі - это не тока на сквозняке, относительно единицы времени тоже успешно употребляется, в т.ч. классиками.