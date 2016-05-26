Не совсем понятно когда была покупка. У меня РД была 27,10. Покупка 28,10. Красная сумма появится после 27,12. Первый платеж до 20,01. Да еще 3% кешбека уже выплатили. Вот это был стимул пользоваться картой. Ку да там самому "передовому" банку.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 07:44
Не совсем понятно когда была покупка. У меня РД была 27,10. Покупка 28,10. Красная сумма появится после 27,12. Первый платеж до 20,01. Да еще 3% кешбека уже выплатили. Вот это был стимул пользоваться картой. Ку да там самому "передовому" банку.
Додано: Нед 04 лис, 2018 07:49
Re: Альфа-Банк
Вот только после отключения фродмониторинга запросы дивным образмо банк стал видеть.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 04 лис, 2018 08:26
Даа, видят кривовато. Приходится тыкать носом в список уже по телепону. Просто "шикарный" фрод-контроль
Вот ждю када потребуют сварганить бумажку, шо я уже писал такую бумажку
... делайте хоть что-нибудь!
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