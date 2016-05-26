RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6333633463356336

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 07:44

  otg написав:Для меня это не совсем привычный режим, ибо с альфой имею дело первый раз. Вот у меня договор 24.10. Значит после 23.11 в май альфа появится биллинг который укажет какую сумму надо платить в этом периоде?


Не совсем понятно когда была покупка. У меня РД была 27,10. Покупка 28,10. Красная сумма появится после 27,12. Первый платеж до 20,01. Да еще 3% кешбека уже выплатили. Вот это был стимул пользоваться картой. Ку да там самому "передовому" банку.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 15.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 07:49

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Это не блокировка фродмониторингом. Наш банк не имеет к этому отношения, т.к. мы не получаем запрос от торговца.
Вот только после отключения фродмониторинга запросы дивным образмо банк стал видеть.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13887
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1052 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 08:26

  BBC написав:
  Alfa_Bank написав:Это не блокировка фродмониторингом. Наш банк не имеет к этому отношения, т.к. мы не получаем запрос от торговца.
Вот только после отключения фродмониторинга запросы дивным образмо банк стал видеть.

Даа, видят кривовато. Приходится тыкать носом в список уже по телепону. Просто "шикарный" фрод-контроль :evil: :evil:

Вот ждю када потребуют сварганить бумажку, шо я уже писал такую бумажку :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26118
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2960 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6333633463356336
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: solomia і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
74 10844
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2018 00:36
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3232, 3233, 3234
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32338 4009224
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лис, 2018 18:24
Фантом
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 969, 970, 971
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9705 1872300
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лис, 2018 15:16
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63353)
04.11.2018 08:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron