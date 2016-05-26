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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 07:44
otg написав:
Для меня это не совсем привычный режим, ибо с альфой имею дело первый раз. Вот у меня договор 24.10. Значит после 23.11 в май альфа появится биллинг который укажет какую сумму надо платить в этом периоде?
Не совсем понятно когда была покупка. У меня РД была 27,10. Покупка 28,10. Красная сумма появится после 27,12. Первый платеж до 20,01. Да еще 3% кешбека уже выплатили. Вот это был стимул пользоваться картой. Ку да там самому "передовому" банку.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 07:49
Alfa_Bank написав:
Это не блокировка фродмониторингом. Наш банк не имеет к этому отношения, т.к. мы не получаем запрос от торговца.
Вот только после отключения фродмониторинга запросы дивным образмо банк стал видеть.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 04 лис, 2018 08:26
BBC написав: Alfa_Bank написав:
Это не блокировка фродмониторингом. Наш банк не имеет к этому отношения, т.к. мы не получаем запрос от торговца.
Вот только после отключения фродмониторинга запросы дивным образмо банк стал видеть.
Даа, видят кривовато. Приходится тыкать носом в список уже по телепону. Просто "шикарный" фрод-контроль
Вот ждю када потребуют сварганить бумажку, шо я уже писал такую бумажку
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 04 лис, 2018 09:50
Esq написав:
Удивляюсь в какое днище превращается банк.
Карте на заправке ко-брендингового партнера WOG, зарегистрированная в их приложении. Карта используется не первый раз в таком сценарии, да и я не первый раз заправляюсь именно в том месте.
Банк тупо молча отказывает в авторизации, как оказывается, из-за "признаков несанкционированной операции".
Ну ладно уже не позвонили как раньше - пускай. Но даже СМС не прислали, что, дескать, неудачное списание. Пуши "бесплатные", казалось бы, для чего то банк изобрёл? И даже пуш не прислал. Хотя с каких, вообще, делов отказ?
У меня уже заправочный пистолет в баке, а предлагаемое решение проблемы банка: попробуйте позже или в другом месте.
Позорище!http://i.imgur.com/8mTOPMx.png
Постернак - вАлчіна пАзорная...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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