otg написав:Для меня это не совсем привычный режим, ибо с альфой имею дело первый раз. Вот у меня договор 24.10. Значит после 23.11 в май альфа появится биллинг который укажет какую сумму надо платить в этом периоде?
Не совсем понятно когда была покупка. У меня РД была 27,10. Покупка 28,10. Красная сумма появится после 27,12. Первый платеж до 20,01. Да еще 3% кешбека уже выплатили. Вот это был стимул пользоваться картой. Ку да там самому "передовому" банку.
после биллинга части рассрочек подлежащие уплате добавляются к задолженности по текущему РП которая и гасятся
Для меня это не совсем привычный режим, ибо с альфой имею дело первый раз. Вот у меня договор 24.10. Значит после 23.11 в май альфа появится биллинг который укажет какую сумму надо платить в этом периоде?
биллинг - это процедура расчета вашей итоговой задолженности перед банком за прошедший РП. выполняется после окончания банковского дня 24го числа каждого месяца в вашем случае. в МАБе утром 24го показывает сколько вы должны за прошедший РП по расходным операциям. в МАБе утром 25го показывает сколько должны по расходным операциям + рассрочки. это в общем. с временем и при желании разберетесь более детально так как нюансов много.
mephala написав:Вопрос офпреду. Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?
mephala, только при перевыпуске кредитной карты по окончанию срока действия статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется). Статус услуги страхования от Финансовых рисков и услуга Альфа-Чек остаются по старой карте.
хотел бы уточнить ответ офпреда. Виктории тоже на заметку =) после перевыпуска карты слетают настройки лимитов. лимит на покупки стает: сумма: 9999999999.99 количество: 999 лимит на снятие налички тоже изменился но как то странно - сумма снятия на 300 грн больше чем вообще кредлимит. да и количество снятий увеличилось но не до 999. вообщем бардак полный. вспомнил что кто то жаловался и решил зайти проверить. как оказалось правильно кто то жаловался но банк так и не посчитал нужным исправить этот баг.
Vorlon написав:Hella Потому что нельзя пополнять карту через p2p и сразу же переводить на ДС. Либо используйте сберсчёт, либо переводите после проводки по счёту.
P.S. Это не баг, это фича!
А если наоборот - снять со сбера на блэк и потом пополнить дох. сейф, будет ли по блэку овердрафт и деньги тоже вернутся на карту? Как в этом случае работает фича?
Проводка по картсчету при работе со Сбером проходит текущим оперднем (т.е. по выходным не проходит) причем чуть ли не до 22:00 Проводка по картсчету при работе с ДохСейфом проходит следующим оперднем А авторизац. остаток по карте меняется сразу в обеих случаях ... ну а дальше я у же боюсь вслух говорить, лучше пойду мешки ворочать