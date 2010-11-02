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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6334633563366337>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 07:44

  otg написав:Для меня это не совсем привычный режим, ибо с альфой имею дело первый раз. Вот у меня договор 24.10. Значит после 23.11 в май альфа появится биллинг который укажет какую сумму надо платить в этом периоде?


Не совсем понятно когда была покупка. У меня РД была 27,10. Покупка 28,10. Красная сумма появится после 27,12. Первый платеж до 20,01. Да еще 3% кешбека уже выплатили. Вот это был стимул пользоваться картой. Ку да там самому "передовому" банку.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 07:49

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Это не блокировка фродмониторингом. Наш банк не имеет к этому отношения, т.к. мы не получаем запрос от торговца.
Вот только после отключения фродмониторинга запросы дивным образмо банк стал видеть.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 08:26

  BBC написав:
  Alfa_Bank написав:Это не блокировка фродмониторингом. Наш банк не имеет к этому отношения, т.к. мы не получаем запрос от торговца.
Вот только после отключения фродмониторинга запросы дивным образмо банк стал видеть.

Даа, видят кривовато. Приходится тыкать носом в список уже по телепону. Просто "шикарный" фрод-контроль :evil: :evil:

Вот ждю када потребуют сварганить бумажку, шо я уже писал такую бумажку :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:27

  otg написав:Объясните еще по
после биллинга части рассрочек подлежащие уплате добавляются к задолженности по текущему РП которая и гасятся
Для меня это не совсем привычный режим, ибо с альфой имею дело первый раз. Вот у меня договор 24.10. Значит после 23.11 в май альфа появится биллинг который укажет какую сумму надо платить в этом периоде?

биллинг - это процедура расчета вашей итоговой задолженности перед банком за прошедший РП.
выполняется после окончания банковского дня 24го числа каждого месяца в вашем случае.
в МАБе утром 24го показывает сколько вы должны за прошедший РП по расходным операциям.
в МАБе утром 25го показывает сколько должны по расходным операциям + рассрочки.
это в общем. с временем и при желании разберетесь более детально так как нюансов много.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:07

  Imp_666 написав:
  Stringer написав:Интересно в каких это странах нет роуминга, кроме северной кореи и зимбабве?

У меня, с симкартой Киевстара - роуминг не работал в Аргентине и Мексике.

https://kyivstar.ua/ru/mm/roaming/roaming-v-argentine
врут? может у вас контракт с не подключенным роумингом или не достаточно средств было на симке...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:41

  proftpd66 написав:я много уже платил в интернете! Может они испугались и заблокировал и всем оплату в интернете? :mrgreen:

С добрым утром ! )
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:59

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Вопрос офпреду.
Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?

mephala, только при перевыпуске кредитной карты по окончанию срока действия статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется).
Статус услуги страхования от Финансовых рисков и услуга Альфа-Чек остаются по старой карте.

хотел бы уточнить ответ офпреда. Виктории тоже на заметку =)
после перевыпуска карты слетают настройки лимитов.
лимит на покупки стает:
сумма: 9999999999.99
количество: 999
лимит на снятие налички тоже изменился но как то странно - сумма снятия на 300 грн больше чем вообще кредлимит. да и количество снятий увеличилось но не до 999.
вообщем бардак полный. вспомнил что кто то жаловался и решил зайти проверить. как оказалось правильно кто то жаловался но банк так и не посчитал нужным исправить этот баг.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:36

  chipmunk написав:Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть. А то тут ніби згадували нюанси...
Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка. Нюансов не обнаружил, допкомиссий за снятие наличных в забугорных банкоматах нету. Правда, кроме банкоматов ING, в других не пробовал пока. Кстати, по Максимке тариф Голд при перевыпуске месяц назад тоже не поменялся, никакой абонки и т.п.
  mephala написав:после перевыпуска карты слетают настройки лимитов.
лимит на покупки стает:
сумма: 9999999999.99
количество: 999
лимит на снятие налички тоже изменился но как то странно - сумма снятия на 300 грн больше чем вообще кредлимит. да и количество снятий увеличилось но не до 999.
вообщем бардак полный. вспомнил что кто то жаловался и решил зайти проверить. как оказалось правильно кто то жаловался но банк так и не посчитал нужным исправить этот баг.
По лимитам воз и ныне там, 2 года назад это я жаловался, что после первыпуска все суточные лимиты автоматически улетают в космос. Ничего не изменилось, привычно зашел в МАБ и выставил самостоятельно, сколько выставлял по старой карте. Для банка это не баг, а фича, наверное - поэтому не реагируют.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:12

Re: Альфа-Банк

  pharus написав:Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка. Нюансов не обнаружил, допкомиссий за снятие наличных в забугорных банкоматах нету. Правда, кроме банкоматов ING, в других не пробовал пока. Кстати, по Максимке тариф Голд при перевыпуске месяц назад тоже не поменялся, никакой абонки и т.п.

Погорелец у вас пакетный или еще старый, внефракционный? :)
А за Максимкой(Ворлд?) следите оч. внимательно! У неё тариф сменится в очередную РД, и уже во 2ю РД спокойно могут списать 60грн, если будет задолженность.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:24

  mustbe написав:В очередной раз хочу высказать респект нашей палочке-выручалочке Виктории.
Оперативно, за пару часов, решила вопрос, который горячка вдумчиво, углУбленно и неспеша решала с начала недели.
Большое спасибо !

mustbe, доброе утро. Спасибо.
Alfa_Bank
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