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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:41
Ukrainian написав:Alfa_Bank
Хотелось бы поблагодарить отделение на красноармейской (велика Васильківська) города Киева за отличное обслуживание и за то что пошли на встречу и в порядке исключения мне помогли.
Перед окончанием вкладов заблаговременно перезванивают и напоминают.
Решил продолжить сотрудничество с Альфа-Банк.
Ну Вам Виктория естественно огромная благодарность за оперативную и всегда достоверную информацию.
Ukrainian, доброе утро. Спасибо за отзыв
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:41
У меня старый pre paid тариф. Перед поездками пополнял баланс на несколько сотен грн.
Симкарта, просто, не регистрировалась в местных сетях (даже когда принудительно выбирал сеть, что телефон находил). При этом, в ЕС и Турции - роуминг работал с той же симкартой.
Уточню в Kyivstar; я раньше думал, что у наших операторов нет роуминга на непопулярных направлениях.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:44
chipmunk написав:
Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть...
pharus написав:
Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка.
Добрый день, интересовался по поводу перевыпуска карты ФГВФЛ, все на горячей линии говорят что это невозможно. ОФ пред. разъясните.
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