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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6334633563366337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:41

  Ukrainian написав:Alfa_Bank
Хотелось бы поблагодарить отделение на красноармейской (велика Васильківська) города Киева за отличное обслуживание и за то что пошли на встречу и в порядке исключения мне помогли.

Перед окончанием вкладов заблаговременно перезванивают и напоминают.

Решил продолжить сотрудничество с Альфа-Банк.

Ну Вам Виктория естественно огромная благодарность за оперативную и всегда достоверную информацию.

Ukrainian, доброе утро. Спасибо за отзыв :D.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5069
З нами з: 18.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 369 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:41

  ol_zy написав:
  Imp_666 написав:У меня, с симкартой Киевстара - роуминг не работал в Аргентине и Мексике.

https://kyivstar.ua/ru/mm/roaming/roaming-v-argentine
врут? может у вас контракт с не подключенным роумингом или не достаточно средств было на симке...

У меня старый pre paid тариф. Перед поездками пополнял баланс на несколько сотен грн.
Симкарта, просто, не регистрировалась в местных сетях (даже когда принудительно выбирал сеть, что телефон находил). При этом, в ЕС и Турции - роуминг работал с той же симкартой.
Уточню в Kyivstar; я раньше думал, что у наших операторов нет роуминга на непопулярных направлениях.
Imp_666
 
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Подякував: 196 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:44

  chipmunk написав:Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть...
  pharus написав: Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка.

Добрый день, интересовался по поводу перевыпуска карты ФГВФЛ, все на горячей линии говорят что это невозможно. ОФ пред. разъясните.
clk
 
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З нами з: 31.08.16
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