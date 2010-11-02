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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6334633563366337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:41

  Ukrainian написав:Alfa_Bank
Хотелось бы поблагодарить отделение на красноармейской (велика Васильківська) города Киева за отличное обслуживание и за то что пошли на встречу и в порядке исключения мне помогли.

Перед окончанием вкладов заблаговременно перезванивают и напоминают.

Решил продолжить сотрудничество с Альфа-Банк.

Ну Вам Виктория естественно огромная благодарность за оперативную и всегда достоверную информацию.

Ukrainian, доброе утро. Спасибо за отзыв :D.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:41

  ol_zy написав:
  Imp_666 написав:У меня, с симкартой Киевстара - роуминг не работал в Аргентине и Мексике.

https://kyivstar.ua/ru/mm/roaming/roaming-v-argentine
врут? может у вас контракт с не подключенным роумингом или не достаточно средств было на симке...

У меня старый pre paid тариф. Перед поездками пополнял баланс на несколько сотен грн.
Симкарта, просто, не регистрировалась в местных сетях (даже когда принудительно выбирал сеть, что телефон находил). При этом, в ЕС и Турции - роуминг работал с той же симкартой.
Уточню в Kyivstar; я раньше думал, что у наших операторов нет роуминга на непопулярных направлениях.
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:44

  chipmunk написав:Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть...
  pharus написав: Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка.

Добрый день, интересовался по поводу перевыпуска карты ФГВФЛ, все на горячей линии говорят что это невозможно. ОФ пред. разъясните.
clk
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:40

  Faceless написав:
mustbe написав:Если сегодня (суббота) пополнить сдох сейф - проценты начнут капать с понедельника ? Или даже со вторника ?
Вроде со вторника.

Добрый день. Со вторника.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:01

  clientage написав:
  pharus написав:Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка. Нюансов не обнаружил, допкомиссий за снятие наличных в забугорных банкоматах нету. Правда, кроме банкоматов ING, в других не пробовал пока. Кстати, по Максимке тариф Голд при перевыпуске месяц назад тоже не поменялся, никакой абонки и т.п.

Погорелец у вас пакетный или еще старый, внефракционный? :)
А за Максимкой(Ворлд?) следите оч. внимательно! У неё тариф сменится в очередную РД, и уже во 2ю РД спокойно могут списать 60грн, если будет задолженность.
Погорелец, полагаю, старый - уже 2й перевыпуск по сроку пережил. А Максимку до пятницы загоняю в последний раз на остаток кредлимита в рассрочки и больше не пользуюсь - по нему и так не было никаких других трат из-за отсутствия КБ :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:04

  clk написав:
  chipmunk написав:Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть...
  pharus написав: Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка.

Добрый день, интересовался по поводу перевыпуска карты ФГВФЛ, все на горячей линии говорят что это невозможно. ОФ пред. разъясните.
У меня родственнику, получавшему пластик буквально на пару дней позже, те же песни поют на горячке - якобы перевыпуск невозможен. При том, что приводим примеры, что и у меня, и у жены карты с теми же сроками действия, тот же пакет - перевыпущены благополучно и автоматически. Даже почтальон домой принес, никуда не пришлось идти/ехать. Дико странно (услуга от Альфы - и такое безглючное исполнение!), но хвакт! :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:13

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:Забыли ещё

4. звонки гестапо с левых номеров с просьбой выложить всю подноготную о себе
Мы думали это дно, но снизу постучали.
Я подал жалобу по этому поводу. По результату могу выложить обращение и ответ, если интересно.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:18

  2XL написав:
curiousobro написав:Забыли ещё

4. звонки гестапо с левых номеров с просьбой выложить всю подноготную о себе
Мы думали это дно, но снизу постучали.
Я подал жалобу по этому поводу. По результату могу выложить обращение и ответ, если интересно.


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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:26

  movnyk написав:Шановні форумчани! Підкажіть, будь ласка, як «лікується» помилка в Alfa-Mobile в розділі супербонусів: «Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше»? Сьогодні оновила застосунок, увійшла, побачила помилку. Видалення й повторне завантаження не допомогли. Що ще можна зробити?

Звернулася на «гарячу» лінію. То оператор Сергій спершу припустив про технічні роботи. Коли я попросила зафіксувати заявку щодо помилки та передати інформацію до технічного відділу, категорично відмовився, причому кілька разів. Натомість почав запевняти, що дві категорії можна обрати тільки 1-2 числа місяця, а далі – зась. Коли я попросила назвати номер пункту Правил програми лояльності, де це зазначено, він не зміг. Зрештою, я сама знайшла пункт 4.2, де йдеться про протилежне. Передзвонивши на «гарячу» лінію й потрапивши знову на Сергія, повідомила його про те, що він увів мене в оману. І вкотре попросила зареєструвати заявку про помилку. Цього разу Сергій не став вигадувати нові «пояснення», а пішов порадитись і переключив нарешті на більш тямущого оператора. Анастасія заявку зафіксувала й пообіцяла, що мені зателефонують.

До речі, шановний представник банку, неввічливо в застосунку звертатися до клієнтів на «ти». Пропоную переписати текст: «Щось негаразд. Спробуйте, будь ласка, пізніше».

movnyk, доброго дня. Вкажіть, будь ласка, номер звернення або ваш ПІН в ПП.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:33

  Esq написав:Удивляюсь в какое днище превращается банк.

Карте на заправке ко-брендингового партнера WOG, зарегистрированная в их приложении. Карта используется не первый раз в таком сценарии, да и я не первый раз заправляюсь именно в том месте.

Банк тупо молча отказывает в авторизации, как оказывается, из-за "признаков несанкционированной операции".

Ну ладно уже не позвонили как раньше - пускай. Но даже СМС не прислали, что, дескать, неудачное списание. Пуши "бесплатные", казалось бы, для чего то банк изобрёл? И даже пуш не прислал. Хотя с каких, вообще, делов отказ?

У меня уже заправочный пистолет в баке, а предлагаемое решение проблемы банка: попробуйте позже или в другом месте.

Позорище!

http://i.imgur.com/8mTOPMx.png

Esq, добрый день. Извините за эту ситуацию. К сожалению, иногда бывает такое, что СБ отклоняет легитимные операции.
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