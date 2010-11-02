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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:41
Ukrainian написав:Alfa_Bank
Хотелось бы поблагодарить отделение на красноармейской (велика Васильківська) города Киева за отличное обслуживание и за то что пошли на встречу и в порядке исключения мне помогли.
Перед окончанием вкладов заблаговременно перезванивают и напоминают.
Решил продолжить сотрудничество с Альфа-Банк.
Ну Вам Виктория естественно огромная благодарность за оперативную и всегда достоверную информацию.
Ukrainian, доброе утро. Спасибо за отзыв
.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:41
У меня старый pre paid тариф. Перед поездками пополнял баланс на несколько сотен грн.
Симкарта, просто, не регистрировалась в местных сетях (даже когда принудительно выбирал сеть, что телефон находил). При этом, в ЕС и Турции - роуминг работал с той же симкартой.
Уточню в Kyivstar; я раньше думал, что у наших операторов нет роуминга на непопулярных направлениях.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:44
chipmunk написав:
Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть...
pharus написав:
Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка.
Добрый день, интересовался по поводу перевыпуска карты ФГВФЛ, все на горячей линии говорят что это невозможно. ОФ пред. разъясните.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 11:40
Faceless написав:
mustbe написав:Если сегодня (суббота) пополнить сдох сейф - проценты начнут капать с понедельника ? Или даже со вторника ?
Вроде со вторника.
Добрый день. Со вторника.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:01
clientage написав: pharus написав:
Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка. Нюансов не обнаружил, допкомиссий за снятие наличных в забугорных банкоматах нету. Правда, кроме банкоматов ING, в других не пробовал пока. Кстати, по Максимке тариф Голд при перевыпуске месяц назад тоже не поменялся, никакой абонки и т.п.
Погорелец у вас пакетный или еще старый, внефракционный?
А за Максимкой(Ворлд?) следите оч. внимательно! У неё тариф сменится в очередную РД, и уже во 2ю РД спокойно могут списать 60грн, если будет задолженность.
Погорелец, полагаю, старый - уже 2й перевыпуск по сроку пережил. А Максимку до пятницы загоняю в последний раз на остаток кредлимита в рассрочки и больше не пользуюсь - по нему и так не было никаких других трат из-за отсутствия КБ
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:04
clk написав: chipmunk написав:
Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть...
pharus написав:
Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка.
Добрый день, интересовался по поводу перевыпуска карты ФГВФЛ, все на горячей линии говорят что это невозможно. ОФ пред. разъясните.
У меня родственнику, получавшему пластик буквально на пару дней позже, те же песни поют на горячке - якобы перевыпуск невозможен. При том, что приводим примеры, что и у меня, и у жены карты с теми же сроками действия, тот же пакет - перевыпущены благополучно и автоматически. Даже почтальон домой принес, никуда не пришлось идти/ехать. Дико странно (услуга от Альфы - и такое безглючное исполнение!), но хвакт!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:13
curiousobro написав:Забыли ещё
4. звонки гестапо с левых номеров с просьбой выложить всю подноготную о себе
Мы думали это дно, но снизу постучали.
Я подал жалобу по этому поводу. По результату могу выложить обращение и ответ, если интересно.
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:18
2XL написав:
curiousobro написав:Забыли ещё
4. звонки гестапо с левых номеров с просьбой выложить всю подноготную о себе
Мы думали это дно, но снизу постучали.
Я подал жалобу по этому поводу. По результату могу выложить обращение и ответ, если интересно.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:26
movnyk написав:
Шановні форумчани! Підкажіть, будь ласка, як «лікується» помилка в Alfa-Mobile в розділі супербонусів: «Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше»? Сьогодні оновила застосунок, увійшла, побачила помилку. Видалення й повторне завантаження не допомогли. Що ще можна зробити?
Звернулася на «гарячу» лінію. То оператор Сергій спершу припустив про технічні роботи. Коли я попросила зафіксувати заявку щодо помилки та передати інформацію до технічного відділу, категорично відмовився, причому кілька разів. Натомість почав запевняти, що дві категорії можна обрати тільки 1-2 числа місяця, а далі – зась. Коли я попросила назвати номер пункту Правил програми лояльності, де це зазначено, він не зміг. Зрештою, я сама знайшла пункт 4.2, де йдеться про протилежне. Передзвонивши на «гарячу» лінію й потрапивши знову на Сергія, повідомила його про те, що він увів мене в оману. І вкотре попросила зареєструвати заявку про помилку. Цього разу Сергій не став вигадувати нові «пояснення», а пішов порадитись і переключив нарешті на більш тямущого оператора. Анастасія заявку зафіксувала й пообіцяла, що мені зателефонують.
До речі, шановний представник банку, неввічливо в застосунку звертатися до клієнтів на «ти». Пропоную переписати текст: «Щось негаразд. Спробуйте, будь ласка, пізніше».
movnyk, доброго дня. Вкажіть, будь ласка, номер звернення або ваш ПІН в ПП.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:33
Esq написав:
Удивляюсь в какое днище превращается банк.
Карте на заправке ко-брендингового партнера WOG, зарегистрированная в их приложении. Карта используется не первый раз в таком сценарии, да и я не первый раз заправляюсь именно в том месте.
Банк тупо молча отказывает в авторизации, как оказывается, из-за "признаков несанкционированной операции".
Ну ладно уже не позвонили как раньше - пускай. Но даже СМС не прислали, что, дескать, неудачное списание. Пуши "бесплатные", казалось бы, для чего то банк изобрёл? И даже пуш не прислал. Хотя с каких, вообще, делов отказ?
У меня уже заправочный пистолет в баке, а предлагаемое решение проблемы банка: попробуйте позже или в другом месте.
Позорище!http://i.imgur.com/8mTOPMx.png
Esq, добрый день. Извините за эту ситуацию. К сожалению, иногда бывает такое, что СБ отклоняет легитимные операции.
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