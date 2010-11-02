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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:17
clk написав: chipmunk написав:
Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть...
pharus написав:
Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка.
Добрый день, интересовался по поводу перевыпуска карты ФГВФЛ, все на горячей линии говорят что это невозможно. ОФ пред. разъясните.
clk, добрый день. Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 13:48
Утренней электрички сегодня не было ?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 13:51
mustbe написав:
Утренней электрички сегодня не было ?
Была. Ехала три часа.
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