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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6335633663376338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:17

  clk написав:
  chipmunk написав:Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть...
  pharus написав: Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка.

Добрый день, интересовался по поводу перевыпуска карты ФГВФЛ, все на горячей линии говорят что это невозможно. ОФ пред. разъясните.

clk, добрый день. Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5073
З нами з: 18.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 369 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:48

Утренней электрички сегодня не было ?
mustbe
 
Повідомлень: 808
З нами з: 27.12.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:51

  mustbe написав:Утренней электрички сегодня не было ?

Была. Ехала три часа.
Олег1964
 
Повідомлень: 47
З нами з: 03.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:58

Офпред, у меня проблема, ввел в Египте в банкомате по ЭКО неправильный пин 3 раза (перепутал с комфортом), звонил ваш финмон, но телефона с собой не было. Карта *2307. Можно ли сделать чтобы карта заработала без лишних звонков мне. Вы ж меня знаете, допидентификация не потребуется?
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8483
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Подякував: 653 раз.
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