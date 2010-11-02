clk написав:
Добрый день, интересовался по поводу перевыпуска карты ФГВФЛ, все на горячей линии говорят что это невозможно. ОФ пред. разъясните.
clk, добрый день. Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:17
clk, добрый день. Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:51
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:58
Офпред, у меня проблема, ввел в Египте в банкомате по ЭКО неправильный пин 3 раза (перепутал с комфортом), звонил ваш финмон, но телефона с собой не было. Карта *2307. Можно ли сделать чтобы карта заработала без лишних звонков мне. Вы ж меня знаете, допидентификация не потребуется?
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:02
WachtAmRhein, добрый день. Здесь помочь не могу. Идентификация необходима.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:04
Re: Альфа-Банк
Це відколи таке погіршення?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:21
відображення 12% (і реальне нарахування) Для Дох. Сейфа в МАБ-і вже працює?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:46
Re: Альфа-Банк
Подскажите при пополнении карты по номеру, банкомат пишет код ошибки 3, в отделении не в курсе! Перегружен бумагой? Или что?
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:48
карты ФГВФЛ есть двух типов:
старый тип : Карта для виплат від ФГВФО
новый тип: Пакет послуг Комфорт ФГВФО
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:49
Re: Альфа-Банк
Кеш,ю можно только на проведенные операции тратить или в блоке тоже?
|