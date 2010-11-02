RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6336633763386339>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:17

  clk написав:
  chipmunk написав:Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть...
  pharus написав: Погорельская пришла именная по почте, как и Максимка.

Добрый день, интересовался по поводу перевыпуска карты ФГВФЛ, все на горячей линии говорят что это невозможно. ОФ пред. разъясните.

clk, добрый день. Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5075
З нами з: 18.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:48

Утренней электрички сегодня не было ?
mustbe
 
Повідомлень: 808
З нами з: 27.12.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:51

  mustbe написав:Утренней электрички сегодня не было ?

Была. Ехала три часа.
Олег1964
 
Повідомлень: 47
З нами з: 03.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:58

Офпред, у меня проблема, ввел в Египте в банкомате по ЭКО неправильный пин 3 раза (перепутал с комфортом), звонил ваш финмон, но телефона с собой не было. Карта *2307. Можно ли сделать чтобы карта заработала без лишних звонков мне. Вы ж меня знаете, допидентификация не потребуется?
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8484
З нами з: 16.11.11
Подякував: 653 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:02

  WachtAmRhein написав:Офпред, у меня проблема, ввел в Египте в банкомате по ЭКО неправильный пин 3 раза (перепутал с комфортом), звонил ваш финмон, но телефона с собой не было. Карта *2307. Можно ли сделать чтобы карта заработала без лишних звонков мне. Вы ж меня знаете, допидентификация не потребуется?

WachtAmRhein, добрый день. Здесь помочь не могу. Идентификация необходима.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5075
З нами з: 18.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:04

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.

Це відколи таке погіршення?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26037
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:21

відображення 12% (і реальне нарахування) Для Дох. Сейфа в МАБ-і вже працює?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 01.06.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:46

Re: Альфа-Банк

Подскажите при пополнении карты по номеру, банкомат пишет код ошибки 3, в отделении не в курсе! Перегружен бумагой? Или что?
anis
 
Повідомлень: 1623
З нами з: 22.11.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.

Це відколи таке погіршення?

карты ФГВФЛ есть двух типов:
старый тип : Карта для виплат від ФГВФО
новый тип: Пакет послуг Комфорт ФГВФО
  Alfa_Bank написав:Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.
J
 
Повідомлень: 4104
З нами з: 19.01.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:49

Re: Альфа-Банк

Кеш,ю можно только на проведенные операции тратить или в блоке тоже?
anis
 
Повідомлень: 1623
З нами з: 22.11.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6336633763386339>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Boundless, dexter, freelanc і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1335, 1336, 1337
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13365 2584199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 17:33
dexter
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3237, 3238, 3239
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32387 4012119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 17:22
хуторянка
Банк Глобус 1 ... 408, 409, 410
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4095 563704
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 17:04
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13365)
05.11.2018 17:32
Житло у ЖК (1)
05.11.2018 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.