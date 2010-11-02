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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6336633763386339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:52

  greenozon написав:відображення 12% (і реальне нарахування) Для Дох. Сейфа в МАБ-і вже працює?


Відображення точно працює. Нарахування - ще не зрозуміло. :)
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:03

Re: Альфа-Банк

  clk написав:горячей линии говорят что это невозможно
вчера на горячке назвали карту "ФХАУ именная" готова.Потом разглядели и произнесли ФГВФО. Валидность старой 12/18, еще одну прислали почтой,была 10/18
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:07

  anis написав:Кеш,ю можно только на проведенные операции тратить или в блоке тоже?

viewtopic.php?p=4487371#p4487371
viewtopic.php?p=4487379#p4487379
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:17

  anis написав:Подскажите при пополнении карты по номеру, банкомат пишет код ошибки 3, в отделении не в курсе! Перегружен бумагой? Или что?

anis, добрый вечер. Адрес банкомата укажите, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:22

  Alfa_Bank написав:
  WachtAmRhein написав:Офпред, у меня проблема, ввел в Египте в банкомате по ЭКО неправильный пин 3 раза (перепутал с комфортом), звонил ваш финмон, но телефона с собой не было. Карта *2307. Можно ли сделать чтобы карта заработала без лишних звонков мне. Вы ж меня знаете, допидентификация не потребуется?

WachtAmRhein, добрый день. Здесь помочь не могу. Идентификация необходима.



Хотелось бы услышать чуть более развернутый ответ на вопрос: "Что мне делать?"
WachtAmRhein
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