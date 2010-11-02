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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:52
greenozon написав:
відображення 12% (і реальне нарахування) Для Дох. Сейфа в МАБ-і вже працює?
Відображення точно працює. Нарахування - ще не зрозуміло.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:03
clk написав:
горячей линии говорят что это невозможно
вчера на горячке назвали карту "ФХАУ именная" готова.Потом разглядели и произнесли ФГВФО. Валидность старой 12/18, еще одну прислали почтой,была 10/18
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:07
viewtopic.php?p=4487371#p4487371viewtopic.php?p=4487379#p4487379
anis написав:
Кеш,ю можно только на проведенные операции тратить или в блоке тоже?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:17
anis написав:
Подскажите при пополнении карты по номеру, банкомат пишет код ошибки 3, в отделении не в курсе! Перегружен бумагой? Или что?
anis, добрый вечер. Адрес банкомата укажите, пожалуйста.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:22
Alfa_Bank написав: WachtAmRhein написав:
Офпред, у меня проблема, ввел в Египте в банкомате по ЭКО неправильный пин 3 раза (перепутал с комфортом), звонил ваш финмон, но телефона с собой не было. Карта *2307. Можно ли сделать чтобы карта заработала без лишних звонков мне. Вы ж меня знаете, допидентификация не потребуется?
WachtAmRhein, добрый день. Здесь помочь не могу. Идентификация необходима.
Хотелось бы услышать чуть более развернутый ответ на вопрос: "Что мне делать?"
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