Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:52
greenozon написав:
відображення 12% (і реальне нарахування) Для Дох. Сейфа в МАБ-і вже працює?
Відображення точно працює. Нарахування - ще не зрозуміло.
ANDRII_DNIPRO
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:03
clk написав:
горячей линии говорят что это невозможно
вчера на горячке назвали карту "ФХАУ именная" готова.Потом разглядели и произнесли ФГВФО. Валидность старой 12/18, еще одну прислали почтой,была 10/18
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:07
anis написав:
Кеш,ю можно только на проведенные операции тратить или в блоке тоже?
viewtopic.php?p=4487371#p4487371 viewtopic.php?p=4487379#p4487379
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vollena71
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:17
anis написав:
Подскажите при пополнении карты по номеру, банкомат пишет код ошибки 3, в отделении не в курсе! Перегружен бумагой? Или что?
anis, добрый вечер. Адрес банкомата укажите, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:22
Alfa_Bank написав: WachtAmRhein написав:
Офпред, у меня проблема, ввел в Египте в банкомате по ЭКО неправильный пин 3 раза (перепутал с комфортом), звонил ваш финмон, но телефона с собой не было. Карта *2307. Можно ли сделать чтобы карта заработала без лишних звонков мне. Вы ж меня знаете, допидентификация не потребуется?
WachtAmRhein, добрый день. Здесь помочь не могу. Идентификация необходима.
Хотелось бы услышать чуть более развернутый ответ на вопрос: "Что мне делать?"
WachtAmRhein
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:41
J написав: Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.
Це відколи таке погіршення?
карты ФГВФЛ есть двух типов:
старый тип : Карта для виплат від ФГВФО
новый тип: Пакет послуг Комфорт ФГВФО
Alfa_Bank написав:
Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.
Вроде ж ничем не отличаются условия? Или есть нюансы? Посмотрел у себя, действительно - Пакет послуг Комфорт ФГВФО
Mutabor
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:48
Mutabor написав:
Пакет послуг Комфорт ФГВФО
кто-то всех путает))
старая
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:50
WachtAmRhein написав: Alfa_Bank написав: WachtAmRhein написав:
Офпред, у меня проблема, ввел в Египте в банкомате по ЭКО неправильный пин 3 раза (перепутал с комфортом), звонил ваш финмон, но телефона с собой не было. Карта *2307. Можно ли сделать чтобы карта заработала без лишних звонков мне. Вы ж меня знаете, допидентификация не потребуется?
WachtAmRhein, добрый день. Здесь помочь не могу. Идентификация необходима.
Хотелось бы услышать чуть более развернутый ответ на вопрос: "Что мне делать?"
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+38 (0462) 616 111
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:35
Мизантрóп написав: Mutabor написав:
Пакет послуг Комфорт ФГВФО
кто-то всех путает))
старая
"Пакет послуг Комфорт ФГВФО" - перевыпускается
"Карта для виплат від ФГВФО" - Перевыпуск возможен только на Comfort cо стандартными условиями.
J
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:39
Хто не віре у рос. держбанки може розмістити 10 грн у ВТБ заради отримання пакету Комфорт ФГВФО.
Щось мені з ТАС "щастить"
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